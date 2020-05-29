Каже, що у дітей буде нова мама: колишня дружина Остапчука про поведінку екс-чоловіка

Нові відносини шоумена Володимира Остапчука зараз у всіх на слуху - днями він вперше офіційно представив свою кохану, 33-річну нотаріуса Христину Горняк. Пара активно роздає інтерв'ю, в яких розповідає про історію свого знайомства і зародження почуттів і ділиться планами на майбутнє. Більше того, нещодавно закохані стали жити разом і вже навіть показали журналістам свою розкішну квартиру, де ведучий не забув зробити і кімнату для дітей - 7-річної Емілії і 2-річного Евана.

При цьому раніше в інтерв'ю з Катею Осадчою Остапчук підтвердив, що подав запит в службу опіки на проведення психологічної експертизи його колишньої дружини і матері двох дітей Олени Войченко. Жінка вирішила висловити свою думку на цю тему в програмі "Ранок з Україною". Войченко заявила, що Остапчук вважає, що у його дітей з'явиться "нова краща мама", про що говорить і самим дітям.

"Можливості відмовитися немає, так як це офіційний запит, і я повинна це зробити. Звичайно, я готова її пройти, Володимир це своє бажання озвучив ще на початку карантину. Досить давно він каже, що у Емілії з'явиться нова мама, з Еваном він ці моменти не обговорює. Каже, що нова мама буде краще. Звичайно, я протестую проти такої думки. Мабуть, Володимир хоче довести це за допомогою експертизи", — каже Олена.

Фото: Олена Войченко з дітьми (instagram.com/olenavoychenko)

Зазначимо, двоє дітей Войченко і Остапчука в даний час проживають з мамою. Колишня дружина телеведучого повідомила, що не має нічого проти їх спілкування з дітьми, але при цьому важливо не травмувати їх психіку.

"Я впевнена, що діти повинні спілкуватися з батьком. Питання лише в тому, яким чином це буде відбуватися. Потрібно зробити все, щоб не травмувати дітей. Зараз позиція, що у них з'явиться нова краща мама — досить травматична. І я намагаюся пояснити йому, що таким чином це робити не можна. Поки що мені це не вдається", — додала вона.

Фото: Володимир Остапчук та Христина Гірник (instagram.com/vova_ostapchuk)

Зазначимо, що Володимир Остапчук прожив в офіційному шлюбі з Оленою Войченко 12 років.

Нагадаємо, Володимир Остапчук та його нова дівчина Христина Горняк вперше показали своє розкішне житло в Києві.