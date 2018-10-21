"Казала мама, не танцюй босоніж": учасник Танців з зірками потрапив до лікарні перед ефіром

Женя Кіт. Фото: instagram.com/kot_jenya

Хореограф розповів про хворобу, з-за якої може не вийти на танцювальний паркет проекту

Учасник шоу Танці з зірками на " 1+1 Женя Кіт поділився на своїй сторінці в Instagram сумною новиною.

Партнер Мішель Андраде на проекті розповів, що потрапив в лікарню напередодні ефіру.

Хореографу діагностували запалення легень. З-за цієї недуги Кіт може не вийти на танцювальний паркет.

"Казала мені мама, не танцюй босоніж. Прикро, але це запалення легенів. Наташа каже, що я дуже відповідально ставлюся до своєї роботи, тому не помічаю того, про що мені хоче сказати моє тіло. Ось, що вийшло", - написав у своєму мікроблозі Женя і супроводив свій пост фото, на якому йому роблять процедури.

Женя Кіт. Фото: instagram.com/kot_jenya

Скільки часу Женя Кіт проведе в лікарні і чи зможе він вийти на паркет у наступному ефірі, який відбудеться вже в неділю, 21 жовтня, не відомо. При такому захворюванні лікарі категорично забороняють фізичні навантаження.

Мішель Андраде і Женя Кіт. Фото: Прес-служба 1+1

Відзначимо, що раніше Оксана Марченко була змушена піти з шоу Танці з зірками з-за серйозної травми.

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