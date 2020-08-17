Готова з ранку до ночі: Лілія Ребрик в сукні з пікантним декольте здивувала визнанням

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик любить спілкуватися з шанувальниками і часто ділиться з ними корисною і цікавою інформацією та порадами з різних сфер життя. У новій публікації артистка захопила ефектним образом в елегантній сукні і зробила відверте зізнання про гроші.

На фото Лілія відображена в довгій атласній сукні чорного кольору з глибоким декольте і пікантним розрізом на стегні. Зірка позувала біля білого рояла, красиво присівши на нього. Стильний лук доповнює ефектна укладка і макіяж з акцентом на губи.

Ребрик поміркувала на тему грошей і розповіла, скільки їй потрібно їх для комфортного життя. Ведуча також поділилася історією зі свого життя про те, як вона заробила на свою першу квартиру.

Лілія Ребрик похвалилася витонченою фігурою в облягаючому атласному сукню (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Гроші. Звідки ви берете гроші? Скільки заробляєте? І скільки грошей вам потрібно для щастя? В мене особисто визначеної суми немає, але в мене є життєвий принцип - я хочу багато працювати і багато заробляти. Я думаю, що кожен заробляє стільки грошей, скільки йому необхідно. Потреби зростають - доля робить так, що приходить більше грошей. Або навпаки: запроси зменшуються і заробітки знижуються.



Ось вам яскравий приклад з мого життя: на свою квартиру (ще коли я була зовсім юною) я взяла кредит. Зараз уявити не можу про що думала, коли брала таку шалену суму, а ще й виплачувати її потрібно було щомісяця цілих 20 років. Але, як-то кажуть, очі бояться, а руки роблять! Або «дає бог дітей, дає й на дітей». Та коли я усвідомила скільки грошей мені потрібно виплатити - я в азарті почала братися за будь-яку роботу. І за 5 років впоралася з кредитом! Та щойно це сталося - як у мене зменшився заробіток! І тоді я взяла ще один кредит) Я заробляла стільки, скільки мені було потрібно виплачувати. І безмежно цим пишалася. Кредити мене організовували і мотивували", - розповіла Лілія.

Як зазначила артистка, їй подобається добре заробляти і при цьому багато працювати, а не отримувати гроші просто так.



"Ще зі студентських років я маю цей залізний принцип: ще тоді вирішила, що хочу багато працювати і багато отримувати за свою роботу. Я ніколи не хотіла вийти заміж за багатого дядю. Не хотіла заробляти, нічого не роблячи або зірвати куш у лотерею чи якийсь великий виграш. Моя установка була - багато заробляти тільки через великий труд! Я і дотепер так живу - багато працюю, не боюся нічого: готова працювати від ранку до ночі. І справа тут зовсім не в позиції, як багато пишуть у коментарях, “попустіться, всіх грошей не заробити!” Ця позиція, ця історія не про це. Це - про образ життя. І я вдячна своїй професії, що постійно зайнята. І вдячна долі, що склалося так, як склалося!" - зізналася Ребрик.

Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася рецептом незвичайного десерту - кремового меду, який обожнює її сім'я.

До речі, Лілія Ребрик перевтілилась в "богиню томатів" і підняла актуальну тему любові до себе.