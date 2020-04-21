Готова була продати квартиру: Ірина Білик вперше розповіла про сурогатну матір сина

Ірина Білик, яка нещодавно відсвяткувала 50-річний ювілей, останні кілька років живе в гостьовому шлюбі з фотографом і режисером Асланом Ахмадовим. Чоловік живе і працює в Москві, тому бачаться вони не так часто. При цьому пара виховує 4-річного сина Табриза, який з'явився на світ за допомогою сурогатної матері, так як самій Ірині лікарі заборонили народжувати самостійно. У відвертому інтерв'ю виданню "Гордон" зірка вперше розповіла подробиці такого рішення - за її словами, спочатку вона була проти, однак дуже хотіла малюка.

Білик радить парам, які самі не можуть завести дитину, нікого не слухати і звертатися за допомогою.

"У мене теж були труднощі. Через операцію мені заборонили народжувати самостійно. Я спочатку відмовилася від сурогатного материнства, але настільки сильно хотіла дитину, що потім погодилася. Нічого такого в цьому немає. У багатьох моїх друзів так з'явилися дітки. І я навіть раджу тим, хто мріє про дітей, звертатися в клініки, щоб їм допомогли. У кожного свої нюанси і питання, але професіонали можуть допомогти людям.



Зовсім нещодавно на концерті під час ювілейного туру до мене підбігла молода жінка. Вона простягла мені квіти і щось почала кричати. Я знімаю навушники і чую: "Ірочка, дякую вам велике. Ви з чоловіком – приклад для мене, завдяки вам у мене з'явилася двійня". Вона розплакалася і втекла, концерт тривав, але я була трохи приголомшена. Мені кілька разів говорили, що я рятувала життя, що моя музика не дозволяла багатьом людям впасти в депресію, але раптом виявилося, що завдяки нашому з Асланом прикладу у людей з'явилася – уявляєте? – двійня. Тобто дівчинка побачила, що це все можливо", - поділилася співачка.

Фото: Ірина Білик з чоловіком і сином Табризом (instagram.com/bilyk_iryna)

Проте при цьому вона підкреслила, що потрібно бути готовим до того, що це дуже дорого.

"Єдине – гроші. Треба багато від чого відмовитися. Ті гроші, які зібрала, я витратила на те, щоб виконати всі процедури, купити ліки, робити уколи, які мені говорили. І ось у мене з'явився син. Це просто нереальний космос. Раджу одиноким людям: шукайте один одного, єднайтеся і будьте щасливими", - каже Ірина.



Що стосується конкретної вартості - це ще й залежить від кількості спроб.

"Спроби різні бувають. Я знаю людей, у яких є по 11-15 спроб – це кому гаманець дозволяє. Якщо вдасться з першої спроби – напевно, так, 30 тисяч (доларів). А якщо їх кілька, як було в мене, то це набагато більше. Набагато більше! Скажу відверто: мені настільки хотілося мати дитину, що я навіть готова була продати квартиру", - зізналася артистка.

Виконавиця також прокоментувала випадки, які часто показуються и фільмах - коли сурогатна мати прив'язується до дитини, яку виношує, і потім не хоче її віддавати. За словами Білик, вона про таке не чула в реальному житті, та і юридично це неможливо.



"Мені здається, навпаки, жінки хочуть швидше залишити цю ситуацію, зануритися у своє реальне життя і займатися своїми справами. Я ніколи не чула історій, що хтось хоче залишити дітей собі. Відразу підписується документ, що ці люди відмовляються від цих діток. Але це ж не їх діти. І клітини, і кров взагалі інших людей, тому з юридичного боку все законно і безпечно для батьків, які чекають дитину", - зазначила знаменитість.

Фото: Ірина Білик з сином Табризом (instagram.com/bilyk_iryna)

Вона додала, що суррогатна мати Табриза не жила у неї, коли була вагітна ним.

Відносини з сином у неї прекрасні і він росте дуже активним і здібним хлопчиком.

"Сьогодні у нас був інцидент. Ми не встигаємо зрозуміти, як у нього все так швидко виходить. Напевно, Табриз – представник нового покоління, що будуть правити світом. Він сьогодні взяв викрутку. І щоб всім було зрозуміло, він любить розкручувати машинки, різні прилади. Ми навіть дозволили розкрутити ліжко. Все, що можна було розкрутити, він розкрутив. Але сьогодні Табриз прибіг і з жахом каже: "Мама, дивись, я відкрутив батарею!" Я кажу: "Що-що-що?!" Підбігаю і бачу, що з батареї ллється на підлогу вода. Ми з мамою рушниками це прибирали. Якщо б, наприклад, мене не було вдома, мама десь вийшла, а в цей час малюк щось розкрутив, думаю, був би потоп, і мені довелося б згадувати цей карантин ще дуже-дуже довго або взагалі перебудовувати свій будинок. Звичайно, він дуже спритний. Але мені подобається, що він такий класний чувак", - з любов'ю розповіла Ірина.

Нагадаємо, Ірина Білик несподівано висловилася про ревнощі свого чоловіка Аслана Ахмадова.