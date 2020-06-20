Я готова до нового кохання: "Холостячка" Ксенія Мішина про чоловіків у своєму житті

Перша учасниця реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина нещодавно відсвяткувала день народження - 18 червня їй виповнився 31 рік. В честь цього актриса дала відверте інтерв'ю "Каравану історій", в якому розповіла про чоловіків у своєму житті, виховання сина Платона і готовність до нових стосунків.

Ксенія зізналася, що зараз ні про що не шкодує, незважаючи на те, що не змогла залишитися разом з батьком своєї дитини.

"В університеті трапилася любов, від якої у мене з'явився особистий твір мистецтва – мій син Платон. Але незабаром наші стосунки розпалися. Був момент, коли я сиділа, плакала і винуватила весь світ... І лише через якийсь час зрозуміла, навіщо даються такі випробування. Все моє акторство базується на моєму досвіді і допомагає мені грати негативних або позитивних персонажів і розкриватися в танцях – грати драму і комедію. Ти граєш за допомогою асоціацій. Коли це усвідомлюєш, все проходить легко. Завдяки синові я пізнала справжню безумовну любов. Він мене неймовірно змінив. До його народження я і подумати не могла, що бувають такі почуття", - поділилася артистка.

За словами Мішиної, минуле дало їй цінний досвід і тепер вона готова до нової любові і відносин, але почуття обов'язково повинні бути взаємними.

"За все пережите потрібно дякувати. Моє минуле сформувало мене як особистість, без нього мій шлях був би іншим. Можливо, тоді б я не давала інтерв'ю. До того ж у мене такий прекрасний син! Я дивлюся в його очі і потопаю в них. Він мене вибрав. Кращого я й уявити не могла.

Я готова до нового кохання. Я відкрита всьому новому. Немає страхів і немає образу ідеального чоловіка. Просто між нами має бути тотальне взаєморозуміння, одна хвиля, прагнення йти вперед разом, підтримувати один одного і довіряти. І любов. Найголовніше – взаємність почуттів і прагнень, розуміння без всяких заборон і обмежень", - запевняє акторка.

"Холостячка" розповіла також про виховання сина та його характер.

"Я виховую Платона сама. Ну і, повторюся, мені дуже допомагає мама. Чесно кажучи, я часто стикаюся з труднощами виховання і не знаю, як чоловіка виховувати. Я його просто люблю. І розумію, що головне, що я повинна йому дати, – свою любов. Прищепити йому честь і гідність. Я настільки перед ним слабка, що, коли у нас починаються якісь розбіжності, здаюся першої.

у мене товариський хлопчик, любить гучні компанії та ігрові кімнати. Ми часто подорожуємо разом, і він завжди знаходить собі друзів. «Мама, бери мене на вечірки!» – каже мені постійно. Я приводила сина на репетиції «Танців з зірками» і на зйомки «Кріпак». Актором він поки бути не хоче, а от режисером – так, любить командувати. Хлопчик дуже активний. Чим ми тільки не займалися! Йому цікаво все, але посидючість поки страждає. Мабуть, у мене. Швидко захоплюється, але коли стає нудно, відразу кидає. Триста разів м'ячиком об стіну він не битиме, щоб навчитися подавати.

Мішина Ксенія розповіла про виховання сина Платона і готовності до нової любові (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Мабуть, потрібно в ньому розвивати цілеспрямованість. Хоча, мені здається, я була такою ж. Посидючість прийшла з віком. Звичайно, ми бажаємо нашим дітям найкращого, щоб вони відбулися в житті. Але Платон буде таким, яким захоче бути. Захоче на сцену? Будь ласка. Сама знаю, як впливають заборони. Дитина повинна відчувати свободу у прийнятті рішень, інакше йому буде погано. Звичайно, потрібно направляти, але син сам визначиться", - розповіла Ксенія.

Нагадаємо, раніше "Холостячка" Ксенія Мішина показала, як її носили на руках в день народження.