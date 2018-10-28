"Готовий допомагати морально й фінансово": DZIDZIO висловився про виступи дружини (відео)

Відео: DZIDZIO розповів про виступи дружини (Youtube-канал/Світське життя)

Популярний український співак і актор DZIDZIO висловився про можливу побудову кар'єри співачки його дружиною. Про це він розповів Каті Осадчій в рамках "Світського життя".

"Вийшов на ринг – потрібно битися. Можна отримати синяк, а можна і перемогти когось. Тому треба розраховувати на свої сили. Я готовий підтримати морально, фінансово. А що далі – воля Божа", - сказав він.

Більш того, DZIDZIO пояснив, чому вдячний своїм землякам.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

"Я хочу подякувати всім своїм землякам. Вони мої рідні люди, які дуже допомагали в момент, коли дощ заважає, град хоче падати, а вітер дме неможливий. Щось ламалося. Але ті рідні та близькі люди допомагали", - підкреслив він.

У той же час співак розповів, як в ході зйомок йому допомогла власна мама.

"Вона мене лаяла, говорила, як повинно бути правильно між людьми. В аеропорту тріскається валіза, а люди беруть автографи. Вона дуже проста жінка, і дуже людяна", - уточнив він.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Нагадаємо, ми писали про те, що DZIDZIO образився на державу.

Також артист вперше показав шанувальникам свою маму.

Раніше екс-учасник DZIDZIO розповів, чому артисти стали менше їздити на Донбас. "Дуже багато моїх знайомих побували у військових на Донбасі. Був сплеск поїздок раніше, та ми з DZIDZIO були на "нульовці". На жаль, люди вже звикли до війни. На жаль, вони з нею вже змирилися", - згадує Назар Гук.