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Гаряче! Вінні Харлоу влаштувала гарячу пляжну фотосесію зі своїм бойфрендом

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.06.2020 - 20:32
Гаряче! Вінні Харлоу влаштувала гарячу пляжну фотосесію зі своїм бойфрендом
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель перестала приховувати хлопця

Вінні Хароу – особистість дуже відверта. Вона докладно розповіла у пресі історію свого дорослішання і становлення. Поділилася, як її не сприймали і ображали однокласники, а також як вона зуміла все це подолати і досягти успіху. Також вона із задоволенням показує масу стильних і часто – досить відвертих образів, закликаючи всіх любити своє тіло і не соромитися його.

Але ось про своє особисте життя дівчина завжди воліла мовчати. Ще навесні в мережі з'явилися чутки, що вона стала зустрічатися з форвардом «Лейкерс» Кайлом Кузмою. Нібито папараці застали пару за спільною прогулянкою, де вони обіймалися і цілувалися. Під фото Вінні фанати також знайшли масу кокетливих коментарів від хлопця. Але сама Вінні мовчала про свій новий статус.

Гаряче! Вінні Харлоу влаштувала гарячу пляжну фотосесію зі своїм бойфрендомГаряче! Вінні Харлоу влаштувала гарячу пляжну фотосесію зі своїм бойфрендом

Вінні обожнює гарячі образи (фото: instagram.com/winnieharlow)

І ось канадська модель вирішила нарешті розставити всі крапки над і. Дівчина в компанії свого нового бойфренда вирушила на пляж. Для виходу вона підібрала стильний пляжний комплект: купальник у своєму улюбленому спортивному стилі, а також панаму в синьо-червоно-білому кольорі. В додаток до них вона схопила сумочку Dior, одягла на шию широкі золоті ланцюжки, а на руки – браслети і кільця. Не обійшлося і без стильної укладки – Вінні вибрала свої улюблені кіски. На одному з гарячих фото на тлі моря вона постала з хлопцем. Він визирає з-за спини красуні, показуючи в камеру мову. Зробили закохані і масу вельми гарячих фото, на яких Вінні обливається водою.

Гаряче! Вінні Харлоу влаштувала гарячу пляжну фотосесію зі своїм бойфрендомВінні зі своїм хлопцем (фото: instagram.com/winnieharlow)

Шанувальники просто підірвали сторінку моделі, вітаючи її й буквально засипавши сердечками. Так що тепер Вінні офіційно не вільна. Нагадаємо, раніше модель зустрічалася, за чутками, з гонщиком Льюїсом Хемілтоном. Хоча самі знаменитості цей роман також не афішували.

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Автор: Lite

Теги Новини України модель
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