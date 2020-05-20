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Дуже гаряче: смілива Тіна Кароль з голими грудьми відверто спокушає мережу

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.05.2020 - 12:32
Дуже гаряче: смілива Тіна Кароль з голими грудьми відверто спокушає мережу
Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка показала відвертий фотосет

Тіна Кароль активізувала свою діяльність в соцмережі і стала інтригувати прихильників усіма доступними способами: вона заявила, що незабаром зробить музичний подарунок і розповість те, про що мовчала довгі роки, а також почала публікувати вельми відверті знімки. Настільки пікантні кадри, як на свіжих знімках, від української поп-діви ніхто не очікував! Вона постала пеед шанувальниками з ...оголеними грудьми!

Співачка позує у білосніжному брючному костюмі. Вона расстебнула піджак, під яким не виявилося білизни, і показала оголений бюст. Тіна сидить в позі лотоса, схрестивши ноги. На одному з кадрів вона відвернулася від камери і поправляє за вухо великі локони. На другому – заклично простягнула руку з ідеальним нюдовым манікюром, ніби закликаючи шанувальників підійти ближче. Також Тіна відмовилася від улюбленої червоної помади, замінивши її на нюдову тілесного відтінку.

Дуже гаряче: смілива Тіна Кароль з голими грудьми відверто спокушає мережу

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Фанти співачки не змогли встояти перед такою гарячою спокусою і поспішили залишити для неї масу компліментів. Вони зазначили, що Дану Балану, з яким зірці приписують роман, буде складно встояти перед сексапільною артисткою.

  • Чекаємо тепер пост від Дана (жарт). Дуже красива
  • Неймовірна дівчинка
  • Найкрасивіша жінка у всій всесвіту
  • Яка ж ти дуже красива
  • Дівчинка-мрія
  • Приголомшлива жінка
  • Яка ж красива
  • Вбиваєш своєю красою
  • Чарівна
  • Як завжди чарівні

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль поділилася чорно-білим чуттєвим портретом в розстебнутій сорочці і обпекла пронизливим поглядом.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новини України Тіна Кароль
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