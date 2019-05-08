Дуже гаряче! Смілива Полякова приголомшила повністю оголеними фото

Популярна співачка Оля Полякова славиться своїми провокаціями. Зірка любить спантеличити шанувальників, змусивши говорити про себе, і робить це завжди майстерно. Так, вона влаштувала легендарну оголену фотосесію на Мальдівах, заявивши, що "труси для боягузів", а її фани ще довго не могли забути побачене. Відпочиваючи в Єгипті, артистка вирішила повторити сміливий експеримент і знову оголилася перед камерою, поставши перед шанувальниками у всій красі. Відповідні фото з'явилися в Insragram зірки.

Співачка приймає душ і стоїть спиною до камери. Її апетитні форми і стрункі ноги відразу ж стали об'єктом захоплення і обговорення підписників.

"Ну, яке фото краще? На якомусь сайті прочитала, що Полякова не зможе повторити своє легендарне труси для боягузів фото з Мальдів в Єгипті, бо людей багато! Ах, не треба мене провокувати!" - написала вона.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Сміливий знімок оцінили не тільки численні прихильники, але і колеги Олі. Наприклад, від коментарів не змогли втриматися Філіп Кіркоров, який обмежився красномовним словом "розкіш", Анна Седокова, яка подарувала співачці смайли з сердечками, і MamaRika.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Не дивно, що фото тут же зібрали безліч відгуків, причому як схвальних, так і не дуже. Хтось захопився фігурою і сміливістю зірки, інші ж засудили Олю, вважаючи знімки надмірно відвертими.

"Фігура просто супер. Чудово, Афродіта", "Шикарна!", "Фу! Фу! Фу! На Вас підписані діти! Як не соромно?", "Оль, у тебе приголомшлива фігура. Нагадує мені давні розповіді про грецьких богинь і жінок. Від себе скажу лише одне: Ти як квітка, який кожен день все більше і більше розквітає і мотивує інші квітки робити так само. Не можу надивитися на тебе!", "Оу, краще ніж у Кім. Все в міру, пропорційно і натурально. Загалом, вогонь!", "Від вас не чекав...", "Ганьба", "Кому неприємно і соромно - не дивіться! Олюня, ти супер! Дуже гарне фото!" - писали коментатори.

Раніше Оля Полякова підколола американську співачку Кеті Перрі за те, що та запозичила її епатажний образ з люстрою.