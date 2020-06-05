Гаряче! Переможниця Холостяк 10 засвітила стрункі ніжки на зухвалому фото з гримерки

Переможниця Холостяк 10 Даша Ульянова живе повним і насиченим життям, намагаючись не згадувати про розставання з Максом Михайлюком, адже таке рішення прийняла сама – вона дізналася, що у її обранця був інтим з однією з учасниць. Цікавим фанам проекту так і не вдалося з'ясувати, про кого йде мова, але в мережі розгорівся неабиякий скандал. Тим часом Даша публікує спокусливі кадри з фотосетів і яскраво демонструє Максу, що він втратив.

Так, на новому знімку дівчина засвітила стрункі засмаглі ніжки і показала свою розтяжку, адже Даша – професійна гімнастка. Вона робить селфі біля дзеркала у короткому квітчастому платті. Кадр зроблений в гримерці після одного з недавніх фотосетов дівчини.

Шанувальники прийшли в захват від зухвалого кадру і не скупилися на компліменти. Також вони, як і раніше мріють про возз'єднання пари.

Даша з Холостяк-10 зробила зухвале селфи (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Не буде сліз і соплів: переможниця Холостяк-10 Даша підвела підсумки проекту

Красуня,помирись з Максом, ви гарна пара, правда

За тобою приємно спостерігати. Така красуня, дуже подобається слухати твої поради, я прислухаюся

Господи, Боже мій. Яка гарна, не можу просто

Дуже красива

Найкрасивіші ніжки

Дуже гарна і щира

Дуже гарна і ніжки стрункі

Неймовірна

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Раніше переможниця Холостяк 10 Даша Ульянова засвітила обручку від Макса Михайлюка.