Гаряче: Надя Дорофєєва заворожила спокусливим кадром в соцмережах

Надя Дорофєєва - відома модниця, яка часто демонструє трендові образи і стильні вбрання, також нерідко показує свою підтягнуту фігуру. На цей раз вона опублікувала гарячу чорно-білу фотографію на своїй сторінці в Instagram.

Популярна українська співачка позує в чорному купальнику, виставивши на огляд свої апетитні форми.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Варто зазначити, що фото артистки прокоментував навіть Віталій Козловський, і інші захоплені користувачі мережі.

Дуже;

Яка красива спина;

Вогонь;

Дуже красива;

Шикарна;

Гаряче;

Господи, обожнюю такі фото;

Як-же гарно! Надя тобі треба частіше з'являтися на обкладинках! Знаєш, як люди будуть швидко розбирати все те, де будеш ти, адже ти дуже красива!

Вау, вогонь;

Надія Дорофєєва просто супер, вогонь!!!!!

Ти прекрасна;

Дуже красиво

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що днями Надя Дорофєєва зачарувала милим фото з чоловіком Володимиром Дантесом. На знімку Надя позує в стильному плаття-піджаку світло-коричневого кольору. Володимир стоїть за спиною красуні дружини, при цьому він ніжно зарився обличчям у її волосся.

Раніше повідомлялося про те, що Надя Дорофєєва блиснула "нескінченними" ногами в боксерських шортах. Крім того, на ній був надітий короткий чорний топ.