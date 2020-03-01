Гаряче: Надя Дорофєєва заворожила спокусливим кадром в соцмережах

Надя Дорофєєва порадувала шанувальників новим гарячим фото
Надя Дорофєєва - відома модниця, яка часто демонструє трендові образи і стильні вбрання, також нерідко показує свою підтягнуту фігуру. На цей раз вона опублікувала гарячу чорно-білу фотографію на своїй сторінці в Instagram.
Популярна українська співачка позує в чорному купальнику, виставивши на огляд свої апетитні форми.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Варто зазначити, що фото артистки прокоментував навіть Віталій Козловський, і інші захоплені користувачі мережі.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що днями Надя Дорофєєва зачарувала милим фото з чоловіком Володимиром Дантесом. На знімку Надя позує в стильному плаття-піджаку світло-коричневого кольору. Володимир стоїть за спиною красуні дружини, при цьому він ніжно зарився обличчям у її волосся.
Раніше повідомлялося про те, що Надя Дорофєєва блиснула "нескінченними" ногами в боксерських шортах. Крім того, на ній був надітий короткий чорний топ.