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Гаряче! Надя Дорофєєва в образі спокусливого зайчика Playboy викликала фурор в мережі

Субота 05 вересня 2020 13:24
Гаряче! Надя Дорофєєва в образі спокусливого зайчика Playboy викликала фурор в мережі
Надя Дорофєєва (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Марина Настевич

Співачка приміряла зухвалий наряд для зйомок в мюзиклі Монатіка

Екс-учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва не боїться експериментувати зі стилем і приміряти сміливі і часом несподівані образи. 30-річна співачка поділилася в своєму Instagram жаркими кадрами, на яких постала в дуже спокусливому луці, до повного захоплення фанатів.

На серії фото артистка позує в образі знаменитого зайчика Playboy - чорному боді з відвертим декольте і колготках у сітку. Сексапільний аутфит доповнюють заячі вушка і білий хвіст, а також чокер у вигляді комірця з краваткою-метеликом.

Крім того. Надя одягла перуку і постала з темним волоссям до плечей, яке вкладене в зачіску в стилі ретро.

Гаряче! Надя Дорофєєва в образі спокусливого зайчика Playboy викликала фурор в мережіГаряче! Надя Дорофєєва в образі спокусливого зайчика Playboy викликала фурор в мережіГаряче! Надя Дорофєєва в образі спокусливого зайчика Playboy викликала фурор в мережі

В такому сміливому вигляді Дорофєєва брала участь в зйомках мюзиклу "Ритм", автором якого став Дмитро Монатік.

Гаряче! Надя Дорофєєва в образі спокусливого зайчика Playboy викликала фурор в мережі

Надя Дорофєєва приміряла пікантний образ спокусливого зайчика Playboy (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"А ви вже бачили мюзикл "Ритм"??? Знаю як ви багато працювали і хотіли, щоб він усім сподобався! Ребятааааа, так і вийшло! Браво! Кожен номер - захват! та коротше! самі дивіться", - прокоментувала знімки співачка.

Звичайно ж, такі фото не залишили байдужими шанувальників зірки і викликали цілий шквал захоплених коментарів.

  • Зайка наша
  • Костюм тобі дуже йде
  • Костюми - кайффффф
  • Естетика
  • Це був вогонь
  • Нереально крутий Мюзикл
  • Це бомба
  • А образ якоїсь
  • Кілька разів переглянув, дуже круто. А Дантес кращий
  • @nadyadorofeeva ти така красуня в цьому образі
  • Як можна бути такою сексуальною?)
  • Шикарні, і ви шикарна

Гаряче! Надя Дорофєєва в образі спокусливого зайчика Playboy викликала фурор в мережі

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва показала, як релаксує на газоні в купальнику і ласує фруктами.

До речі, Надя Дорофєєва розповіла про незручний випадкок з життя, пов'язаний з еротичною зйомкою для чоловічого видання.

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