Гаряче! Кім Кардашян показала стрункі ноги і пишні форми в пікантному вбранні

Кім Кардашьян, яка нещодавно показала, що любить носити вдома, продовжує демонструвати речі з нової колекції Skims. Цього разу знаменита красуня вирішила вибрати білий відтінок. Цей відтінок – чистий і затишний – так чудово пасує для холодного сезону. А до того ж дуже йде брюнетці Кім!

Кім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

39-річна зірка показала два комплекти. Перший склали ультракороткі шорти, топ на тонких бретельках, халат і шкарпетки. Другий – нічна сорочка, а вірніше – сукні з відвертим вирізом на грудях. Обидва наряду зшиті з комфортного трикотажу і підкреслюють спокусливе тіло зірки: стрункі ноги Кім та її пишні форми.

Волосся вона зібрала у високий хвіст, макіяж зробила в натуральних тонах, але досить виразний, а манікюр – контрастний чорний. "Я в моїй піжамі @skims! Skims.com", – написала Кім, а фолловери засипали її компліментами і питаннями з приводу придбання речей. Чи потрібно говорити, що шанувальники зірки залишилися просто в захваті? "Ідеальна", "прекрасна як завжди", "королева"...

Фаворит Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, днями знаменитість розповіла і про фаворита у новій колекції. Так, улюбленою комплектом Кім став блакитний: широкі штани і топ на тонких бретельках. "Моя улюблена піжама тепер доступна SKIMS.COM", – повідомила Кім своїм шанувальникам.

За запуском новинок не забуває зірка відвідувати і світські події. На вечірку, яку влаштував Пі Дідді на честь свого 50-річчя, вона прийшла у розкішній сукні Vivienne Westwood з корсетом і довгим шлейфом відтінку шампанського. Доповнили образ браслет з діамантами, а також клатч незвичайної форми Chanel перламутровою черепашки.