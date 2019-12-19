ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гаряче! Кім Кардашян показала стрункі ноги і пишні форми в пікантному вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.12.2019 - 22:36
Гаряче! Кім Кардашян показала стрункі ноги і пишні форми в пікантному вбранні
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка демонструє речі з нової колекції

Кім Кардашьян, яка нещодавно показала, що любить носити вдома, продовжує демонструвати речі з нової колекції Skims. Цього разу знаменита красуня вирішила вибрати білий відтінок. Цей відтінок – чистий і затишний – так чудово пасує для холодного сезону. А до того ж дуже йде брюнетці Кім!

Гаряче! Кім Кардашян показала стрункі ноги і пишні форми в пікантному вбранніГаряче! Кім Кардашян показала стрункі ноги і пишні форми в пікантному вбранніГаряче! Кім Кардашян показала стрункі ноги і пишні форми в пікантному вбранніКім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

39-річна зірка показала два комплекти. Перший склали ультракороткі шорти, топ на тонких бретельках, халат і шкарпетки. Другий – нічна сорочка, а вірніше – сукні з відвертим вирізом на грудях. Обидва наряду зшиті з комфортного трикотажу і підкреслюють спокусливе тіло зірки: стрункі ноги Кім та її пишні форми.

Волосся вона зібрала у високий хвіст, макіяж зробила в натуральних тонах, але досить виразний, а манікюр – контрастний чорний. "Я в моїй піжамі @skims! Skims.com", – написала Кім, а фолловери засипали її компліментами і питаннями з приводу придбання речей. Чи потрібно говорити, що шанувальники зірки залишилися просто в захваті? "Ідеальна", "прекрасна як завжди", "королева"...

Гаряче! Кім Кардашян показала стрункі ноги і пишні форми в пікантному вбранніФаворит Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, днями знаменитість розповіла і про фаворита у новій колекції. Так, улюбленою комплектом Кім став блакитний: широкі штани і топ на тонких бретельках. "Моя улюблена піжама тепер доступна SKIMS.COM", – повідомила Кім своїм шанувальникам.

За запуском новинок не забуває зірка відвідувати і світські події. На вечірку, яку влаштував Пі Дідді на честь свого 50-річчя, вона прийшла у розкішній сукні Vivienne Westwood з корсетом і довгим шлейфом відтінку шампанського. Доповнили образ браслет з діамантами, а також клатч незвичайної форми Chanel перламутровою черепашки.

Ідеальна сім'я: Кім Кардашьян засипала мережу зворушливими фото з чоловіком і дітьми Мамині модниці: Кім Кардашьян розчулила мережу фото дочок в стильних вбраннях
Новини України Кім Кардашян
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся