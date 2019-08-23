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Гаряче! Кім Кардашян показала спокусливу фігуру в латексному купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.08.2019 - 21:32
Гаряче! Кім Кардашян показала спокусливу фігуру в латексному купальнику
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-річна зірка відпочиває на Багамах

Кім Кардашьян, мабуть, вирішила, що дитячі пости пора розбавити «дорослими». Вона опублікувала кілька гарячих кадрів в спокусливому купальнику з чорного латексу. Зірка сидить на сходах у бюстгальтері з однією бретелькою і високій спідниці-парео. Завдяки ракурсу вона зуміла виставити своє тіло в максимально вигідному світлі: гладка засмагла шкіра, спокусливі груди, тонка талія, стрункі ноги знаменитості тут же стали предметом обговорення в мережі. Доповнили пляжний образ проста укладка і виразний макіяж з акцентом на чуттєві губи.

Гаряче! Кім Кардашян показала спокусливу фігуру в латексному купальникуКім на відпочинку (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Іноді все, що тобі потрібно – це час для себе, час з найкращими друзями для детоксу і перезавантаження», – написала Кім під кадрами. До речі, на другому фото вона позує не одна, а разом зі згаданою подругою – американською знаменитістю Лалою Ентоні.

Гаряче! Кім Кардашян показала спокусливу фігуру в латексному купальникуКім і Лала (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, на відпочинок зірка полетіла зовсім недавно, прихопивши з собою всіх дітей: 6-річну Норт, 3-річного Сейнта, однорічну Чікаго і малюка Псалма, якому скоро буде 4 місяці. Кім уже встигла поділитися масою цікавих кадрів, де намагається зібрати їх усіх разом для сімейного знімка. Чи вирушив з ними батько сімейства – репер Каньє Уест, поки неясно. Він не такий активний в мережі, як його дружина.

Гаряче! Кім Кардашян показала спокусливу фігуру в латексному купальникуКім для рекламної кампанії нової колекції макіяжу (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, нещодавно вони всією сім'єю побували в Японії. Кім досі викладає барвисті фото з подорожі, показуючи безліч цікавих локацій і стильних нарядів, які жіноча половина родини постаралася продумати заздалегідь і ретельно.

Гаряче! Кім Кардашян показала спокусливу фігуру в латексному купальникуНорт в Японії (фото: instagram.com/kimkardashian)

Особливо відзначилася Норт, яка, за словами її зіркової мами, завжди приділяє величезне значення своєму образу і кожній речі. Вона контролює створення одягу від а до я, вибираючи тканину і роблячи примірки. Тому її луки виходять, хоча і по-дитячому сумбурними, але яскравими і дуже стильними.

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