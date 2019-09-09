Гаряче! Брітні Спірс демонструє сміливе декольте і стрункі ноги

Брітні Спірс, яка нещодавно показала світові новий колір волосся, сьогодні знову постала у своєму мікроблозі блондинкою. Але шанувальникам, які зазначили, що з темним відтінком співачці навіть краще, не варто турбуватися. Брітні просто опублікувала старі фото. "Коли мої волосся були світлими", – написала вона під постом. А ось фігура 37-річної зірки залишилася незмінною, і на ній співачка вирішила зробити акцент.

Брітні Спірс у відвертому образі (фото: instagram.com/britneyspears)

Брітні приміряла білий купальник з великим декольте і вирізами на талії. Доповнили її пляжний лук чокер, а також ланцюжки з підвісками. До речі, макіяж зірки, який в минулий раз розкритикували шанувальники, на фото виглядає набагато акуратніше. Брітні спокусливо прогнулася, тим самим продемонструвавши пишні форми, стрункі ноги і точені руки. Співачка злегка посміхається і виглядає спокійною і щасливою.

Співачка і її бойфренд – прихильники здорового способу життя (фото: instagram.com/britneyspears)

Шанувальники стали писати своїй зірці численні компліменти, відзначаючи, що її колір волосся не такий вже важливий, а фото так прекрасні, що вони цілком могли б стати обкладинкою її нового альбому.

До речі, нещодавно зірка знову продемонструвала, що її фігура – результат наполегливої праці і правильного харчування. Вона показала кілька роликів, де робить вправи на всі групи м'язів. Їжі поп-принцеса також приділяє достатньо уваги. Вона практично повністю відмовилася від шкідливостей на зразок картоплі фрі і намагається їсти більше зелені і овочів.

Брітні і Сем (фото: instagram.com/britneyspears)

Нагадаємо, на такі зміни її надихнув молодий бойфренд – 25-річний манекенник і фітнес-зірка Сем Асгарі. Коли Брітні переживала важкий період і депресію, він був поруч і буквально змушував її ходити в спортзал. Поступово разом із зайвими кілограмами йшла і туга Брітні. Закохані і зараз обожнюють тренуватися разом, радіючи досягненням один одного.