Гарячий красунчик: Холостяк-10 Макс Михайлюк показав, як робить тіло рельєфним

В минулу п'ятницю, 22 травня, завершився десятий сезон самого романтичного реаліті "Холостяк". Нарешті, була розкрита головна інтрига проекту - вибір холостяка. Герой 10-го сезону Макс Михайлюк зробив пропозицію Даші Ульяновій. Однак на цьому інтриги шоу не закінчилися. Тепер його шанувальники чекають пост-шоу, в якому стане відомо - чи вийшло у Макса і Даші побудувати відносини після проекту або ж їх почуття встигли охолонути. При цьому Михайлюк та Ульянова тримають свої відносини в найсуворішому секреті. І поки що не публікують спільні фото або відео.

І все ж зоряна пара ділиться оновленнями окремо один від одного. Наприклад, Даша Ульянова на минулих вихідних розслаблялася в Одесі. До речі, рідному місті Макса, де живуть його батьки. Учасниця шоу зупинилася в одному з готелів на березі Чорного моря. А також показала фоловерам унікальні архівні фото, на яких похвалилася обручкою - тою самою, яку їй вручив Макс у фіналі шоу.

А от Макс не особливо активно публікує фото з шоу зі своєю участю. Холостяк-10 воліє ділитися кадрами зі своїми друзями та колегами. А на вихідних Михайлюк показав фрагмент тренування. На проекті Макс неодноразово уточнював, що займається тайським боксом. Та й учасниці шоу були приємно вражені його спортивною фігурою. Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Сам же Макс із задоволенням публікує на своїй instagram-сторінці ефектні кадри з різних фотосесій. Складно не відзначити, що холостяк дійсно в розкішній формі.

Приміром, днями Михайлюк опублікував знімок, на якому позує з розстебнутою сорочкою, демонструючи кубики преса.

Фото: instagram.com/flymax305

Шанувальниці Макса тоді засипали його захопленими коментарями:

Самий красивий холостяк за всі сезони!

Самий милий холостяк, за всі сезони

Дуже гарний...чорний колір Вам підходить

Кращий "холостяк"

Цей красень засліплює мене. Дайте скоріше окуляри

Небезпечне фото для дівчат підписаних на Вас!

Який гарячий красунчик, і голос класний

Просто супер

Красень, що ж ще сказати... плюс справжній чоловік!!

Нагадаємо, раніше Дана з Холостяк-10 заговорила про причини розставання з Максом Михайлюком.