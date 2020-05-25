Гарячий красунчик: Холостяк-10 Макс Михайлюк показав, як робить тіло рельєфним

Макс також опублікував ефектне фото
В минулу п'ятницю, 22 травня, завершився десятий сезон самого романтичного реаліті "Холостяк". Нарешті, була розкрита головна інтрига проекту - вибір холостяка. Герой 10-го сезону Макс Михайлюк зробив пропозицію Даші Ульяновій. Однак на цьому інтриги шоу не закінчилися. Тепер його шанувальники чекають пост-шоу, в якому стане відомо - чи вийшло у Макса і Даші побудувати відносини після проекту або ж їх почуття встигли охолонути. При цьому Михайлюк та Ульянова тримають свої відносини в найсуворішому секреті. І поки що не публікують спільні фото або відео.
І все ж зоряна пара ділиться оновленнями окремо один від одного. Наприклад, Даша Ульянова на минулих вихідних розслаблялася в Одесі. До речі, рідному місті Макса, де живуть його батьки. Учасниця шоу зупинилася в одному з готелів на березі Чорного моря. А також показала фоловерам унікальні архівні фото, на яких похвалилася обручкою - тою самою, яку їй вручив Макс у фіналі шоу.
А от Макс не особливо активно публікує фото з шоу зі своєю участю. Холостяк-10 воліє ділитися кадрами зі своїми друзями та колегами. А на вихідних Михайлюк показав фрагмент тренування. На проекті Макс неодноразово уточнював, що займається тайським боксом. Та й учасниці шоу були приємно вражені його спортивною фігурою. Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.
Сам же Макс із задоволенням публікує на своїй instagram-сторінці ефектні кадри з різних фотосесій. Складно не відзначити, що холостяк дійсно в розкішній формі.
Приміром, днями Михайлюк опублікував знімок, на якому позує з розстебнутою сорочкою, демонструючи кубики преса.
Фото: instagram.com/flymax305
Шанувальниці Макса тоді засипали його захопленими коментарями:
Нагадаємо, раніше Дана з Холостяк-10 заговорила про причини розставання з Максом Михайлюком.
Автор: Юля Петрова