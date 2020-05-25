ru
ua

Гарячий красунчик: Холостяк-10 Макс Михайлюк показав, як робить тіло рельєфним

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Макс також опублікував ефектне фото

В минулу п'ятницю, 22 травня, завершився десятий сезон самого романтичного реаліті "Холостяк". Нарешті, була розкрита головна інтрига проекту - вибір холостяка. Герой 10-го сезону Макс Михайлюк зробив пропозицію Даші Ульяновій. Однак на цьому інтриги шоу не закінчилися. Тепер його шанувальники чекають пост-шоу, в якому стане відомо - чи вийшло у Макса і Даші побудувати відносини після проекту або ж їх почуття встигли охолонути. При цьому Михайлюк та Ульянова тримають свої відносини в найсуворішому секреті. І поки що не публікують спільні фото або відео.

І все ж зоряна пара ділиться оновленнями окремо один від одного. Наприклад, Даша Ульянова на минулих вихідних розслаблялася в Одесі. До речі, рідному місті Макса, де живуть його батьки. Учасниця шоу зупинилася в одному з готелів на березі Чорного моря. А також показала фоловерам унікальні архівні фото, на яких похвалилася обручкою - тою самою, яку їй вручив Макс у фіналі шоу.

А от Макс не особливо активно публікує фото з шоу зі своєю участю. Холостяк-10 воліє ділитися кадрами зі своїми друзями та колегами. А на вихідних Михайлюк показав фрагмент тренування. На проекті Макс неодноразово уточнював, що займається тайським боксом. Та й учасниці шоу були приємно вражені його спортивною фігурою. Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Сам же Макс із задоволенням публікує на своїй instagram-сторінці ефектні кадри з різних фотосесій. Складно не відзначити, що холостяк дійсно в розкішній формі.

Приміром, днями Михайлюк опублікував знімок, на якому позує з розстебнутою сорочкою, демонструючи кубики преса.

Фото: instagram.com/flymax305

Шанувальниці Макса тоді засипали його захопленими коментарями:

  • Самий красивий холостяк за всі сезони!
  • Самий милий холостяк, за всі сезони
  • Дуже гарний...чорний колір Вам підходить
  • Кращий "холостяк"
  • Цей красень засліплює мене. Дайте скоріше окуляри
  • Небезпечне фото для дівчат підписаних на Вас!
  • Який гарячий красунчик, і голос класний
  • Просто супер
  • Красень, що ж ще сказати... плюс справжній чоловік!!

Нагадаємо, раніше Дана з Холостяк-10 заговорила про причини розставання з Максом Михайлюком.

Автор: Юля Петрова

► У Ірини Білик померла мама: друге горе за рік ► Заморозки і поривчастий вітер: синоптик попередила про небезпечну погоду
Читати всі новини