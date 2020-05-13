Гарячий душ і латте: Надя Дорофєєва розповіла, які дрібниці роблять її щасливою

Співачка зачарувала милим домашнім кадром в одному лише світшоті
Надя Дорофєєва на карантині стала більше спілкуватися з шанувальниками і показувати їм моменти зі свого життя на самоізоляції. Співачка із задоволенням готує всякі смаколики і навіть трохи поправилася, а ще влаштовує домашні фотосети в стильних образах і веде прямі ефіри. Як нещодавно зізналася артистка, найбільше їй не вистачає живого спілкування з людьми і вона вже дуже за всіма скучила. Але є й прості щоденні дрібниці, які піднімають їй настрій і роблять щасливою.
Надя вирішила поділитися з фанами своїм списком звичок і приємних дрібниць. Артистка супроводила публікацію милим домашнім селфи, на якому вона позує, сидячи на підлозі своєї вбиральні в одному лише білому світшоті і підігнувши ноги.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
"ЗВИЧКИ
№ 1 Радіти всьому, особливо дрібницям:
А чому ви радієте?" - відверто поділилася Дорофєєва
Користувачі мережі почали обсипати артистку компліментами і дякувати їй за мотивацію.
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва спокусила стрункістю форм на зухвалих фото - співачка влаштувала домашню фотосесію в стильних луках.