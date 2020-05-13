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Гарячий душ і латте: Надя Дорофєєва розповіла, які дрібниці роблять її щасливою

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.05.2020 - 09:56
Гарячий душ і латте: Надя Дорофєєва розповіла, які дрібниці роблять її щасливою
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка зачарувала милим домашнім кадром в одному лише світшоті

Надя Дорофєєва на карантині стала більше спілкуватися з шанувальниками і показувати їм моменти зі свого життя на самоізоляції. Співачка із задоволенням готує всякі смаколики і навіть трохи поправилася, а ще влаштовує домашні фотосети в стильних образах і веде прямі ефіри. Як нещодавно зізналася артистка, найбільше їй не вистачає живого спілкування з людьми і вона вже дуже за всіма скучила. Але є й прості щоденні дрібниці, які піднімають їй настрій і роблять щасливою.

Надя вирішила поділитися з фанами своїм списком звичок і приємних дрібниць. Артистка супроводила публікацію милим домашнім селфи, на якому вона позує, сидячи на підлозі своєї вбиральні в одному лише білому світшоті і підігнувши ноги.

Гарячий душ і латте: Надя Дорофєєва розповіла, які дрібниці роблять її щасливою

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"ЗВИЧКИ
№ 1 Радіти всьому, особливо дрібницям:

  • Я дуже щаслива, коли п'ю смачний гарячий чай з імбиром, медом і обов'язково щоб він був трохи гострим
  • Обожнюю довго стояти під гарячим душем, хоча знаю, що це не дуже корисно
  • Я радію всьому, що маю, досі не вірю, що у мене є своя машина і кожен раз сідаючи за кермо - я відчуваю себе чомусь маленької, але дуже-дуже крутий
  • Радію, коли я нікого не просила, а мені взяли і привезли смачний латте, знаючи що я дуже його люблю
  • Радію, коли рядок з книги може вмотивувати до чогось нового
  • Радію, коли я купила комусь подарунок і побачила, що потрапила в точку
  • І ще так приємно іноді відчувати себе красивою і потрібною

А чому ви радієте?" - відверто поділилася Дорофєєва

Користувачі мережі почали обсипати артистку компліментами і дякувати їй за мотивацію.

  • Я радію всемуу
  • Вай яка
  • Новий манікюр?
  • Гарнюня))))
  • Красуня
  • Новий манікюр
  • Я радію тобі, обажаю тебе
  • Красуня, дуже мотивуєш
  • Радію всьому самому простому
  • прекрасна дівчина
  • Якщо ти щаслива, я рада
  • Радію, коли мій кумир щасливий

Гарячий душ і латте: Надя Дорофєєва розповіла, які дрібниці роблять її щасливою

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва спокусила стрункістю форм на зухвалих фото - співачка влаштувала домашню фотосесію в стильних луках.

Теги Новини України певецНадя Дорофеєва
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