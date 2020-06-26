Гарячі сестрички: Кайлі і Кендал Дженнер показали чуттєві фото зі спільної зйомки

Улюблениці мережі, топ-моделі і просто люблячі сестри Кайлі і Кендал Дженнер порадували шанувальників новим спільним проектом – вони запускають чергову лінію косметики Kylie Cosmetics. Зрозуміло, рекламувати серію вони вирішили самостійно. Дівчата знялися в гарячій фотосесії, де показали не тільки бездоганний макіяж, зроблений новими продуктами, але і свої досконалі тіла.

Кайлі і Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Щоб зробити зйомку по-справжньому спекотною і незвичайною, красуням підібрали контрастні (чорний і білий) облягаючі наряди. Вони ніжно і чуттєво обнімаються і шлють одне одній повітряні поцілунки. Таке промо характеризує новинки від сестер: яскраві тіні, що світяться хайлайтери і соковиті помади допоможуть створити ідеальний літній образ. Шанувальники дівчат залишилися в захваті як від косметики, так і від самих зірок. Лінія надійшла в продаж буквально кілька годин тому, і, судячи з кількості захоплених коментарів, Кайлі і Кендалл доведеться забезпечити додатковий тираж.

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

«Ви настільки красиві, що ніякої макіяж просто не потрібен», «Ви такі гарні», «Молодець, що підтримала сестру», «Дівчата, ви – найкращі», – шанувальники не шкодують красномовства, описуючи свої емоції від нової фотосесії і лінії. Обидві сестри продовжують показувати все нові фото, радуючи фанатів.

Що ж, сімейство Кардашьян-Дженнер завжди вміло привертати до себе увагу і заробляти на цьому. Щоправда, недавно дівчата потрапили в скандал. За повідомленнями західної преси, бізнесвумен не розплатилися з працівниками фабрики, яка виконувала їх замовлення під час карантину.