Гарячі подружки: Кім Кардашян знялася в новому кліпі Періс Хілтон

Кім Кардашян знялася в кліпі Періс Хілтон (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім Кардашьян засвітилася в новому кліпі Періс Хілтон

Кім Кардашьян взяла участь у зйомках кліпу Періс Хілтон на пісню Best Friend's Ass, яку вона записала у співпраці з греко-бельгійським DJ-дуетом Dimitri Vegas & Like Mike.

Відео являє собою сатиричний погляд на сьогоднішнє життя в VIP-клубах та соціальних мережах. Коли дві instagram-моделі входять в клуб і надягають свої спеціальні окуляри, вони переносяться у світ диких вечірок і красивих людей.

Кім Кардашян знялася в кліпі Періс Хілтон (відео: YouTube/Dimitri Vegas & Like Mike)

При цьому глядачі бачать не тільки "ідеальний світ", але і реальний, у якому немає фільтрів, накручених лайків, фальшивих дописувачів і красивих фото.

Кім Кардашян знялася в кліпі Періс Хілтон (фото: instagram.com/kimkardashian)

Варто зазначити, що крім знаменитої Кім Кардашьян у зйомках кліпу взяли участь і інші американські знаменитості, включаючи блогера-трансгендера Микити Драгуна, Ніколь Вільямс, Наталі Халкро і Олівії Пірсон.

Кім Кардашян знялася в кліпі Періс Хілтон (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, що Кім Кардашьян і Кендалл Дженнер підірвали мережу "гарячим" фото.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян зворушила мережу ніжними весільними фотографіями.

Ми також писали про те, що Кім Кардашьян підкреслила тонку талію стильним вбранням.