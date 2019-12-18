Гаряча снігуронька: Регіна Тодоренко блиснула апетитним "горішком" на новорічній листівці

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

У ролі діда Мороза - Влад Топалов

Регіна Тодоренко і Влад Топалов також піддалися святковому, передноворічному ажіотажу. Зіркова пара, як правило, готує сюрпризи та безліч подарунків своїм шанувальникам, а також балує їх новорічними фотосесіями. Напередодні Нового року 2020 Топалов і Тодоренко показали багатомільйонній армії підписників результат однієї з таких фотосет-кампаній. При цьому Топалов виступив в ролі Діда Мороза, а ось Тодоренко перевтілилася в Снігуроньку. Варто зазначити - досить спокусливу!

Нове фото на своїй instagram-сторінці опублікував Топалов. Музикант позує в ошатному синьому халаті, в масивних рукавицях, шапці, а також з срібним посохом. Обличчя, само собою, прикриває густа білосніжна борода. Тим часом поряд з "Дідусем" позує його яскрава супутниця - Снігуронька, якій дісталася роль Регіни.

Телеведуча підібрала для фотосесії дуже ефектне вбрання вечірнє плаття в блакитних паєтках. Сукня ідеально підкреслює струнку фігуру своєї власниці. Волосся Регіни завите у великі локони. При цьому до камери Регіна позує спиною, боком, демонструючи округлі форми.

Влад Топалов і Регіна Тодоренко на новорічній листівці (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Відзначимо, що на даний момент Регіна з сином Михайлом відпочивають на Балі, звідки телеведуча засинає шанувальників яскравими фото.

На одному з недавніх фото Регіна позує з сином на руках, стоячи при цьому в густих заростях тропічний.

“Влад + #Майкл = краще, що трапилося в моєму житті! Зараз читаю главу про дитячі примхи, маніпуляціях, істериках, і як з ними справлятися. Відповідь дуже проста: "НЕ ДОВОДИТИ ДО вищезгаданого". Досвідчені фахівці, психологи переконані, що не може малюк безпідставно знущатися над "нещасними" батьками. Всьому є пояснення: швидше за все ваше чадо просто потребує підтримки, уваги і просто в людині, яка буде любити її безумовно. Зізнаюся, ниття сина, яке повільно і впевнено спалює нервові клітини як вулканічна лава, дуже бісило. Не повірите, але я знайшла камінь спотикання, виявилося, він у мені. Це Я не зуміла впоратися зі своїми емоціями, це я нетерпима і бажаю швидкого результату від однорічного малюка. Як тільки я знайшла формулу вирішення цієї складної математичної задачі, все заграло новими фарбами", - поділилася досвідом Регіна.

Тодоренко з сином Михайлом на Балі

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко похвалилася стрункою фігурою в купальнику на Балі.