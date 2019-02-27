Зваблива Анна Сєдокова в панчохах оголила груди на камеру

Співачка постала перед шанувальниками у пікантному вбранні

Известная певица Анна Седокова без стеснения, с удовольствием делится в сети откровенными фото, которые неизменно вызывают жаркие споры среди пользователей. Впрочем, звезду это ничуть не смущает, потому она продолжает баловать поклонников пикантными кадрами. Один из них артистка опубликовала в Instagram.

Заменитость позирует в пиджаке, из-под которого видны черные чулки с кружевной резинкой. Сложно не заметить и пышную оголенную грудь Анны. Она дополнила соблазнительный наряд забавными "заячьими ушками" на обруче. Макияж с акцентом на губы с алой помадой и томный взгляд на камеру придают снимку особую чувственную атмосферность.

Подписчики певицы разделились во мнении. Одни посчитали, что Анна переборщила с колличетвом откровенных фотосессий, а другие традиционно восхитились ее фигурой и умением быть пленительной и соблазнительной, невзирая на статус многодетной мамы.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Анюта шикарная!", "Горячая штучка", "Аня! Просто секс ходячий", "Невероятная!", "Аня, ты как кофе горяча, и как аромат кофе соблазнительна!", "Можно смотреть бесконечно", "Аня, вы всегда сексуально выглядите, и даже в одежде", "Аня молодец без комплексов", "Можно поскромнее", - писали комментаторы.

Кроме того, ранее Анна Седокова показала фото в красном. Она предстала перед поклонниками с новой прической и цветом волос, облачившись в красный миниатюрный топ, плащ, колготы и босоножки с открытым носком в тон.

К слову, Анна Седокова порадовала фанов снимком в оригинальном белье, сорвав комплименты.

Видео: РБК-Украина