Гаряча штучка: засмагла Міс Україна 2019 захопила витонченою фігурою

Січень - пора відпусток серед представників шоу-бізнесу, які масово відлітають на Мальдіви, Сейшели, Мексику, Маямі та інші райські курорти. Міс Україна 2019 Маргарита Паша, яка представляла нашу країну на масштабному конкурсі "Міс Світу 2019" в Лондоні, вибрала для своїх новорічних канікул екзотичний острів Балі. Дівчина регулярно ділиться в мережі барвистими фото з відпочинку на березі океану.

На свіжому кадрі в Instagram Маргарита похвалилася ідеальною рівною засмагою і продемонструвала апетитні форми в чорному міні-бікіні. Красуня відображена впівоберта до камери - вона сидить на піску і дивиться на океан. Розпущене довге волосся дівчини ефектно спадає нижче пояса.

"Уява - чарівна сила, яку можна використовувати для чого завгодно!!! Останні дні в раю (((", - прокоментувала знімок Паша.

Повністю переглянути фото Маргарити Паші в купальнику можна тут

Раніше вона показала атмосферне фото, зроблене на заході сонця. Маргарита в напівпрозорому білому комбінезоні позувала на пляжі спиною до камери, красиво піднявши руки над головою.

"Жіноча енергія - внутрішня і спокійна сила. Вона виникає з уміння чути себе і відчувати гармонію всередині. Багато енергії у тої, хто вміє себе приймати. Жіноча енергія з'являється ,коли ти приймаєш світ, довіряєш йому. (Не буває поганих і хороших подій - буває лише Наше до них ставлення.) Жіноча сила в мудрості!!!" - поділилася своїми думками Міс Україна.

Фото: Маргарита Паша (instagram.com/margoritapasha)

Фолловери дівчини тут же засипали її захопленими коментарями.

Яка соковита наша Маргариточка, прям з'їв би

Goddess

Гарненька

Красуня)

Маргариточка я люблю вас

Гарно виглядаєш)))

Чудова фігура. Ідеальний і рівний загар

Краса і тільки

Шикарна

Скріншот коментарів (instagram.com/margoritapasha)

Нагадаємо, раніше Міс Україна 2019 Маргарита Паша приголомшила вертикальним шпагатом на Балі.