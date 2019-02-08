"Гаряча штучка": TAYANNA вразила мережу пікантними фото в ліжку

При цьому у відвертих знімках зовсім немає вульгарності

Украинская певица TAYANNA, которая ранее поразила неожиданным отказом от участия в Нацотборе на Евровидение 2019, порадовала и удивила своих поклонников весьма откровенными фотографиями. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram пикантные фото в постели.

На них Таянна позирует в незастеленной кровати в облегающем черном платье-ночнушке, принимая чувственные позы. Однако при этом снимки нельзя назвать вульгарными или пошлыми.

Фото: Таянна (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

"Всем хороших снов", – подписала фото Решетняк.

Фото: Таянна (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Конечно же, фаны певицы пришли в восторг от такого подарка и засыпали исполнительницу комплиментами.

"Красивая", "Шикарна", "Прекрасне фото", "Горячая штучка", "Ось і засни тепер після таких фото", "Круто! Добраніч", "Дуже витончено та ефектно", "Крутая", - пишут довольные пользователи сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Напомним, в связи с неожиданным решением одной из участниц Нацотбора на Евровидение 2019, певицы TAYANNA, отказаться от борьбы за право представлять Украину в Израиле, организаторы приняли решение заменить ее на другого артиста - певицу MARUV. Артистка выступит в первом полуфинале Нацотбора под номером 6.

Отметим, что ранее мы давали все песни первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2019.

Кстати, TAYANNA представила новый сингл "Очі".