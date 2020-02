Гаряча штучка: Настя Каменських підкреслила апетитні форми пікантною "пухнастою" сукнею

Настя Каменських регулярно радує свою численну армію підписників в Instagram новими фото і відео зі свого життя. При цьому співачка показує як і стильні та гламурні образи з фотосесій і виходів у світ, так і прості "домашні" кадри - приміром, з ранкової пробіжки з чоловіком Потапом або прогулянки по місту. Останнім часом артистка також стала підкорювати молодіжну соціальну мережу TikTok і навіть поділилася секретами створення трендових постів в ній.

Втім, про свій основний акаунт вона також не забуває і потішила фанів яскравими кадрами в незвичайному ефектному образі. Настя виступила на "Великому Весняному концерті" в столиці України і показала своє пікантне вбрання.

Для виходу на сцену Каменських вибрала напівпрозору "пухнасту" сукню білого кольору з відвертим декольте. Подібний наряд вигідно підкреслив апетитні форми співачки, а широкий пояс зробив акцент на її тонкій талії.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Красиво укладене волосся, намисто на шиї і яскравий макіяж доповнили яскравий лук знаменитості.

"Say hello to spring! Сьогодні проводжали зиму на «Великому Весняному концерті в палаці «Україна». як ви проводите останні зимові вечори?" - прокоментувала кадри артистка.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Фолловери залишилися в захваті від нового образу Насті і засипають її компліментами в коментарях.

Не стримався і її чоловік Потап: "Яка ти красива, Hermosa".

Вау яке гарне плаття

Вкусняшка карамелька

Красуня

Люблю тебе зайка

Дуже красиваа

Ви прекрасна

Ви шикарна леді

Яка ви чудова і весняна

Не впізнала тебе

Умничка! Така молодець! Захоплююся і по-доброму заздрю! Так тримати!

Чудо в пір'ї. Диво в Хорошому сенсі

Яка гарненька, очей не відірвати

Красуня, як завжди

Яка гарненька:) Чарівна і неповторна. Настя хай вам щастить)

Прекрасна фея

Скріншот коментарів

