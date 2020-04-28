Гаряча штучка: Лілія Ребрик в ультракоротких шортах і топі спокусила пікантним фото

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча здивувала шанувальників гарячим кадром

Лілія Ребрик більшу частину часу проводить на свіжому повітрі – на час карантину "дика сімейка" перебралася на улюблену дачу, де їм зовсім не нудно всім разом. Так, ведуча продовжує працювати у прямому ефірі за графіком тиждень через тиждень і по черзі балує шанувальників образами зі зйомок і замальовками сімейного дачного життя. Прихильники теледіви звикли, що на її сторінці в Instagram найчастіше можна побачити фото з донечками Діаною і Поліною, чоловіком Андрієм Диким або студійні луки, але Лілія вирішила всіх здивувати. Вона опублікувала спокусливий знімок в шовковому пікантному комплекті.

Ведуча розташувалася на дерев'яних сходах. На ній – атласний коротенький топ вишневого відтінку і мікрошорти в тон, а також зовсім немає макіяжу. Вона засвітила в кадрі ніжки і прийняла ефектну позу перед камерою. Швидше за все, по той бік об'єктива був коханий чоловік зірки.

"Вечірній прикид на карантині", - кокетливо підписала фото вона.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники прийшли в захват від пікантного кадру і гарячого образу ведучої.

Йофана,оце так вогняна жінка

Що не вдягнеш,то все файно

Гаряча штучка

Що значить гарна дівчина! В будь-якому вбранні виглядаєте ефектно

Дуже красиві

Ліля, Ви неймовірно красива. Захоплююсь Вами і вашою сім'єю! Ви приклад для наслідування!

Я думаю, Ваш чоловік щасливий від такого прикиду. Красуня! Красивою потрібно бути завжди

Ви в цьому наряді дуже файні

Ай розкіш!

Красиві, чарівна

Скріншот коментарів

До речі, Лілія Ребрик вперше знялася разом з чоловіком, хореографом Андрієм Диким у продовженні серіалу "Папаньки-2".