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Гаряча парочка: Потап і Настя Каменських розбурхали мережу пристрасними обіймами

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.06.2019 - 13:05
Гаряча парочка: Потап і Настя Каменських розбурхали мережу пристрасними обіймами
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Молодята не приховують своїх почуттів один до одного

Потап і Настя Каменських продовжують насолоджуватися медовим місяцем в Туреччині. Пара прилетіла в Анталію на приватному літаку 25 травня, відразу після дводенного весільного торжества, і буквально закидала мережу щасливими спільними фото з курорту. Молодята також не забували ділитися весільними кадрами з сімейного архіву і невпинно зізаватися один одному в коханні. Шанувальники досі не можуть повірити, що Потап і Настя розсекретили свій роман зі щасливим кінцем, і продовжують захоплюватися їх відношенням один до одного. Так, фани не змогли встояти перед жарким фото в Instagram NK, на якому знаменитості пристрасно обіймаються на яхті.

Настя стоїть на палубі в "леопардовому" купальнику, а Потап обіймає її рукою за талію, міцно притискаючи до себе. Парочка помітно насолоджується морською прогулянкою, але більше – товариством один одного.

Репер кумедно позує, приклавши долоню до обличчя, неначе в спробі захистити очі від сонця або уважно придивитися до чогось в далині. На ньому – біла футболка-поло і блакитні купальні шорти. Настя сміється, поклавши голову на плече чоловіка.

Гаряча парочка: Потап і Настя Каменських розбурхали мережу пристрасними обіймами

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Фото викликало захват у шанувальників. Вони назвали співачку і продюсера "гарячою парочкою" і почали навперебій засипати їх компліментами.

Гаряча парочка: Потап і Настя Каменських розбурхали мережу пристрасними обіймами

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

"Ідеальні! Виглядаєте прекрасно і щасливо!", "Яка гарна пара. Дивимося на вас, і душа радіє! Щастя вам і шаленого кохання!", "Ви неймовірна пара", "Які ж ви класні, обожнюю Вас!", "Він найкращий чоловік, Насть, ти красуня!", "На горизонті любов", "Настя ти з Потапом. Ви Дуже сексуальні", "Класне фото!" - відзначали шанувальники пари.

Нагадаємо, Настя Каменських показала пристрасний весільний поцілунок з Потапом.

Раніше Настя Каменських блиснула екстремальним декольте під час морської прогулянки в Туреччині.

"Смачна пампушка": Настя Каменських заворожила апетитними формами в "хижому" купальнику Суперпара: Потап і Настя Каменських в купальнику піддалися емоціям на яхті
Новини України Настя КаменськихПотап
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