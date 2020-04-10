Гаряча парочка: Емілі Ратаковскі показала нове відверте фото з чоловіком з їх спальні

Емілі Ратаковскі вже давно зарекомендувала себе як одна з найбільш відвертих моделей. Але якщо раніше це стосувалося тільки її: дівчина полонила світ виходами у «голих» сукнях, робила спекотні фото для своєї сторінки в Instagram, а також брала участь в провокаційних рекламних кампаніях, то тепер до справи вона підключила і чоловіка.

Так, нещодавно 28-річна зірка продемонструвала фото з особистого архіву, де позує повністю голою в обіймах свого коханого чоловіка. Гаряче селфі в дзеркалі вже встигло зібрати близько 2,5 мільйонів лайків і облетіти масу порталів. І Емілі не зупинилася на цьому.

Пара нікого не соромиться (фото: instagram.com/emrata)

Кілька годин тому дівчина «пустила» посідовувачів в їх з Себастьяном спальню. На фото подружжя позуює у власному ліжку. Емілі сидить верхи на Себастьяні, а поруч лежить їх пес Коломбо. Незважаючи на те що вони цього разу обидва одягнені (до речі, комфортний спортивний костюм на Емілі тільки підкреслив її знамениті форми), кадр вийшов досить відвертим. Завдяки йому модель вкотре показала, що карантин пішов тільки на користь їх відносинам. Шанувальники засипали пару приємними словами, захоплюючись їх міцною парою, а також і красою Емілі.

Нове фото Емілі і Себастьяна (фото: instagram.com/emrata)

Також днями Ратаковскі ще раз похвалилася своєю неабиякою зовнішністю з допомогою відвертого фото. Вона одягла боді з високими вирізами на стегнах з власної лінії білизни. Модель позує на тлі стіни, повернувшись до камери в профіль і продемонструвавши свої розкішні сідниці і спокусливий прогин у спині. Що ж, Ратаковскі знає, як тримати в тонусі мільйонну армію фанатів.

Емілі любить відверті фото (фото: instagram.com/emrata)

Нагадаємо, нещодавно модель розповіла, як підтримує свою форму. Виявляється, дівчина не відмовляє собі в калорійних десертах. Головне – з'їсти їх у першій половині дня, впевнена зірка. Також Емілі радить знайти собі активність до душі, будь то йога, стрибки на батуті або біг. Таким чином, ви будете займатися в задоволення і заодно худнути.