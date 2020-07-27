Гаряча пантера: Настя Каменських в "хижому" бікіні засвітила апетитні форми

Співачка прилетіла в Туреччину
Настя Каменських вирушила до Туреччини, але не відпочивати, а, як виявилося, виступати. Звичайно ж, співачка встигла поніжитися під ласкавим сонцем і зробити серію жарких фото, скориставшись можливістю. Так, вона опублікувала кадр, на якому зображена в "леопардовому" бікіні на пірсі.
Артистка у всій красі продемонструвала апетитні форми, засвітивши похилі стегна і плоский животик. Знімок вийшов ефектним, живим і динамічним.
"Сьогодні запалюємо! Сонце, море, музика!" - підписала щасливий безтурботний кадр зірка. Також вона англійською запропонувала повеселитися всім гостям готелю, де зупинилася, натякнувши на те, що приїхала до Туреччини не відпочивати, а працювати.
Шанувальники оцінили соковиті форми зірки і завалили її компліментами.
Скріншот коментарів
В цей час Потап не на жарт заінтригував мережу фото з дітьми. У кожній руці він тримає нібито за новонародженому і позує в компанії колег по гуртуMOZGI, задавши шанувальникам провокаційне питання.