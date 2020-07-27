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Гаряча пантера: Настя Каменських в "хижому" бікіні засвітила апетитні форми

Автор: Lite

Співачка прилетіла в Туреччину

Настя Каменських вирушила до Туреччини, але не відпочивати, а, як виявилося, виступати. Звичайно ж, співачка встигла поніжитися під ласкавим сонцем і зробити серію жарких фото, скориставшись можливістю. Так, вона опублікувала кадр, на якому зображена в "леопардовому" бікіні на пірсі.

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Артистка у всій красі продемонструвала апетитні форми, засвітивши похилі стегна і плоский животик. Знімок вийшов ефектним, живим і динамічним.

"Сьогодні запалюємо! Сонце, море, музика!" - підписала щасливий безтурботний кадр зірка. Також вона англійською запропонувала повеселитися всім гостям готелю, де зупинилася, натякнувши на те, що приїхала до Туреччини не відпочивати, а працювати.

Шанувальники оцінили соковиті форми зірки і завалили її компліментами.

  • Шикарна фігура, Настя, у Вас
  • Красуня
  • Крута
  • Гаряча пантера і океан
  • Яка фігура
  • Завжди подобалася твоя зовнішність і тип фігури
  • Фантастична у Вас фігурка, Настусю!
  • Шикарна
  • Яка гарна жінка
  • Булочка з Корицею
  • Класна

Скріншот коментарів

В цей час Потап не на жарт заінтригував мережу фото з дітьми. У кожній руці він тримає нібито за новонародженому і позує в компанії колег по гуртуMOZGI, задавши шанувальникам провокаційне питання.

Прогноз погоди
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