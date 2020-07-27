ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Гаряча пантера: Настя Каменських в "хижому" бікіні засвітила апетитні форми

Понеділок 27 липня 2020 19:42
Гаряча пантера: Настя Каменських в "хижому" бікіні засвітила апетитні форми
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Співачка прилетіла в Туреччину

Настя Каменських вирушила до Туреччини, але не відпочивати, а, як виявилося, виступати. Звичайно ж, співачка встигла поніжитися під ласкавим сонцем і зробити серію жарких фото, скориставшись можливістю. Так, вона опублікувала кадр, на якому зображена в "леопардовому" бікіні на пірсі.

Артистка у всій красі продемонструвала апетитні форми, засвітивши похилі стегна і плоский животик. Знімок вийшов ефектним, живим і динамічним.

"Сьогодні запалюємо! Сонце, море, музика!" - підписала щасливий безтурботний кадр зірка. Також вона англійською запропонувала повеселитися всім гостям готелю, де зупинилася, натякнувши на те, що приїхала до Туреччини не відпочивати, а працювати.

Шанувальники оцінили соковиті форми зірки і завалили її компліментами.

  • Шикарна фігура, Настя, у Вас
  • Красуня
  • Крута
  • Гаряча пантера і океан
  • Яка фігура
  • Завжди подобалася твоя зовнішність і тип фігури
  • Фантастична у Вас фігурка, Настусю!
  • Шикарна
  • Яка гарна жінка
  • Булочка з Корицею
  • Класна

Скріншот коментарів

В цей час Потап не на жарт заінтригував мережу фото з дітьми. У кожній руці він тримає нібито за новонародженому і позує в компанії колег по гуртуMOZGI, задавши шанувальникам провокаційне питання.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Настя Каменських
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся