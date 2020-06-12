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Дуже гаряча: Настя Каменських в бікіні завела мережу апетитними формами

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Співачка показала, який лук обирає в спекотний літній день

Настя Каменських навіть на карантині не припиняла займатися спортом, правильно харчуватися і щедро ділилася своїми знаннями, навичками і досвідом з шанувальниками. І ось результат її зусиль – свіже фото в білосніжному бікіні, на якому можна розгледіти підтягнуту фігуру і апетитні, але стрункі форми зірки.

Співачка позує на терасі свого заміського будинку – в тіні вона коротає спекотний літній день, а образ для цього відповідний – білий купальникбікіні і смугасте парео, яке замінило співачці спідницю. Шанувальники встигли оцінити похилі стегна, плаский животик і і підтягнуте спортивне тіло своєї улюблениці. Вона вирішила обійтися в спеку без косметики і дати шкірі відпочити.

"Дуже спекотно зовні", - підписала англійською кадр Настя, адже в Києві дійсно стоять рекордно високі температури.

Настя Каменських в білосніжному бікіні засмагала на задньому дворі будинку (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Насті встигли її детально розглянути і оцінити хвилюючі вигини. Вони не втрималися від цунамі компліментів.

  • Настя фігура супер
  • Ідеально і бездоганно! Бажання і терпіння,і важка праця робить неможливе, можливим!
  • Красопеточка
  • Настя в хорошій формі.Так тримати!
  • Ви супер
  • Лялечка
  • Красуня
  • Дуже гаряча
  • Сексі
  • Вогнище
  • Настя, яка ти! Супер! Яке в тебе тіло!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала дивовижний мальовничий ролик під музику, що складається з найяскравіших кадрів її мексиканської відпустки з Потапом.

Автор: Lite

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