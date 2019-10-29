Гаряча мексиканка: Настя Каменських спокусила соковитими формами в бікіні

Співачка позувала на пляжі в Канкуні
Настя Каменських не упускає можливості засвітити апетитні форми на камеру - її відверті фото неодноразово викликали жаркі спори в мережі і отримували масу компліментів від фанів. Співачка зізналась, яка частина тіла є найвидатнішою, а також зазначила, що підтримує бодіпозитив. Відпустка з Потапом в Мексиці став чудовим приводом вкотре продемонструвати свої сексуальні вигини на камеру.
На свіжому фото з Канкуна, де відпочиває пара, артистка позує в чорному купальнику. На стегна вона пов'язала строкату хустку і засвітила ніжки. Настя взяла граційну позу перед камерою. Співачка вирішила обійтися без макіяжу і зібрала волосся ззаду в пучок.
"Кожне місце тут значуще і дивовижне", - написала на іспанському зірка.
Настя Каменських (фото: nstagram.com/kamenskux)
Але увагу шанувальників привернули не стільки атмосферні пейзажі, скільки фігура Насті. Про неї вони з задоволенням поговорили в коментарях.
Скріншот коментарів
Настя вирішила не обмежуватися одним знімком в купальнику і опублікувала в сторіз селфі біля дзеркала в бікіні оливкового кольору.
Настя Каменських (фото: nstagram.com/kamenskux)
Раніше Потап показала "мокре" фото з Настею Каменських і вирішив заплутати шанувальників.