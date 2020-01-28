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Гаряча матуся: Тіна Кунакі блиснула апетитними формами в мікро-бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2020 - 22:22
Гаряча матуся: Тіна Кунакі блиснула апетитними формами в мікро-бікіні
Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Модель порадувала новим фото

Тіна Кунакі ось уже який тиждень відпочиває разом з коханим чоловіком Венсаном Касселем у Бразилії. За цей час дівчина продемонструвати не тільки своє розкішне тіло у всіх ракурсах, але і масу стильних купальників. Вона блищала в жовтому, блідо-ліловому, білому зі спокусливою бахромою... Цього разу юна зірка віддала своє серце лаконічному чорному.

Гаряча матуся: Тіна Кунакі блиснула апетитними формами в мікро-бікіні

Тіна Кунакі в Бразилії (фото: instagram.com/tinakunakey)

Тіна показала фото з пляжу, де ніжиться в променях сонця. У кадр потрапило не тільки миле личко моделі і її пишне волосся, але і не менш пишні форми і спокусливі вигини. Цікаво, що маленьке чорне бікіні, яке приміряла Тіна – один з найбільш трендових варіантів цього незамінного пляжного "аксесуара". Цю тенденцію підтверджують і численні знаменитості, які обожнюють зимувати в "теплих краях". Що ж, стильна Кунакі знову потрапила "в яблучко"!

Гаряча матуся: Тіна Кунакі блиснула апетитними формами в мікро-бікіні

Венсан Кассель та Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)

У сторіз 22-річна Тіна показала і інші фото, де постала напівоголеною – купальник ледь прикриває тіло дружини знаменитого французького актора. Вона показала, як вони весело проводять час в компанії друзів, роблячи кумедні знімки на пам'ять.

Гаряча матуся: Тіна Кунакі блиснула апетитними формами в мікро-бікініГаряча матуся: Тіна Кунакі блиснула апетитними формами в мікро-бікініВенсан Кассель в колі друзів (фото: instagram.com/vincentcassel)

До речі, сам Венсан, який набагато рідше ділиться кадрами з подорожей і особистого життя, також показав кілька нових фото з відпочинку. Правда, його чарівна дружина на них відсутня – актор відпочиває в суто чоловічій компанії. Цікаво, що якщо дівчата в цьому році вибирають для морських подорожей лаконічний чорний, то хлопці віддали перевагу буянню фарб і принтів. Так, на фото Кассель постав в плавках яскраво-червоного відтінку з тропічним принтом. А його супутники приміряли варіанти ще більш помітні: темно-сині з квітковим малюнком.

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