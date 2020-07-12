Гаряча матуся: Світлана Лобода показала ідеальну фігуру в тигровому бікіні

Карантин все ще триває і кордони Євросоюзу поки що закриті. Однак українська співачка Світлана Лобода, яка живе в основному в Росії, якось знайшла можливість обійти цю перешкоду і відправитися на море. Разом з дочками - 9-річною Євою і 2-річною Тільдою артистка насолоджується відпочинком в Греції і ділиться в мережі барвистими знімками.

Так, 37-річна Лобода без сорому демонструє шикарну фігуру, яку вигідно підкреслює бікіні з тигровим принтом. Жаркий пляжний лук доповнюють сонцезахисні окуляри і ефектні пози на тлі Середземного моря.

"Маленька пауза на відпочинок перед великим стрибком. Я в передчутті", - прокоментувала кадри зірка.

Світлана Лобода похвалилася витонченою фігурою в бікіні (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Пізніше Світлана також опублікувала зворушливі фото з молодшою донечкою Тільдою. Співачка накинула на купальник бежеву накидку, а мала відображена в зеленій футболці. Артистка поки що не показує обличчя дівчинки, так що вона знята спиною до камери, притулившись до мами.

"Тримати цю крихітну ручку - моє найбільше щастя", - трепетно написала Лобода.

Світлана Лобода зворушила фото з молодшою дочкою Тільдою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники прийшли в захват від ідеальних форм зіркової матусі, а також розчулюються ніжним кадрам з донькою.

Красива, успішна!!! Дуже приємно дивитися. Добре що я підписалася на вагу сторінку

Тигриця, моя Цариця

Яка сексуальна кішечка

Ідеальне тіло, і не скажеш що народжувала ! Королева !

Вау, Огоньь

Ідеальна.

Бог мій, тигриця. Чекаємо-с!

У мене передоз милоты

Яка мила,щастя їй і вам

ви такі прекрасні

Яка милота

Яка принадність. Малятко Тільда

Блін, чому ви така красива і приваблива??

Скріншот коментарів

Раніше Світлана Лобода похвалилася зухвалим образом у шкірянці від Versace і шкіряних шортах.