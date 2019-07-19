"Гаряча матуся": Регіна Тодоренко захопила розкішною фігурою в бікіні

Тодоренко дуже швидко повернулася у форму після пологів
Регіна Тодоренко не дає розслабитися своїм шанувальникам. Телеведуча продовжує засипати багатомільйонну армію підписників фотографіями з весілля, а також весільної подорожі. Нагадаємо, що Влад Топалов і Регіна Тодоренко зіграли пишне весілля 3 липня в італійському місті Сорренто. При цьому зазначимо, що пара була офіційно розписалася ще в жовтні 2018 року. Просто на той момент Регіна була вагітна, і з масштабним святкуванням вирішили не поспішати. Обмежившись лише невеликим святом в колі близьких.
Після гучного весілля в Сорренто Регіна і Влад відлетіли на острів Крит у Греції. До речі, на відпочинок вони також взяли і свого 7-місячного малюка Михайла.
Судячи з усього, пара вже прилетіла додому. Однак емоції від відпочинку залишилися ще надовго. Саме такими емоціями і вирішила поділитися Регіна. При цьому телеведуча кокетливо підкреслила, що з відпустки "привезла з собою додаткові бока".
"Ще раз дозволю собі повторитися і написати, як я люблю Грецію, острів Крит і смачну Мусаку (ред. - традиційне блюдо з баклажанів на Балканах і Близькому Сході), яку готують в готелі... З відпустки я привезла не тільки радість, але і додаткові боки, які старанно від'їдала, поглинаючи все, що дають на фуршеті. За моїми сніданками в сторіз ви напевно бачили, що зголодніти мені не давали. Ох, це обжерливість!!!! А ви що найбільше любите робити у готелях: спати/від'їдатися?" –пише Регіна.
Регіна Тодоренко в купальнику (фото: instagram.com/reginatodorenko)
При цьому свій пост Тодоренко супроводила барвистим фото, на якому співачка позує у відкритому купальнику коралового відтінку. При цьому купальник має цікаву блискучу фактуру.
Пляжний образ Реґіни довершує біла смугаста оверсайз сорочка, недбало накинута на плечі. А також сонцезахисні окуляри на ремінці. Волосся зібране в недбалий пучок на маківці. Тодоренко посміхається і дивиться в бік.
Шанувальники Тодоренко також поспішили залишити свої коментарі під її новим фото:
До речі, до цього Регіна вже показувала деталі цього пляжного образу.
Регіна Тодоренко на відпочинку в Греції (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko
Скріншот поста: instagram.com/reginatodorenko
Нагадаємо, раніше Тодоренко і Топалов відверто розповіли про сімейне життя. За їх словами, вона дуже бурхлива та емоційна, проте гумор завжди допомагає згладжувати гострі кути.
А до цього Влад Топалов вперше поділився інтимною історією з Італії. Музикант буквально довів шанувальників до сліз своєю щирістю.