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"Гаряча матуся": Регіна Тодоренко захопила розкішною фігурою в бікіні


Тодоренко дуже швидко повернулася у форму після пологів

Регіна Тодоренко не дає розслабитися своїм шанувальникам. Телеведуча продовжує засипати багатомільйонну армію підписників фотографіями з весілля, а також весільної подорожі. Нагадаємо, що Влад Топалов і Регіна Тодоренко зіграли пишне весілля 3 липня в італійському місті Сорренто. При цьому зазначимо, що пара була офіційно розписалася ще в жовтні 2018 року. Просто на той момент Регіна була вагітна, і з масштабним святкуванням вирішили не поспішати. Обмежившись лише невеликим святом в колі близьких.

Після гучного весілля в Сорренто Регіна і Влад відлетіли на острів Крит у Греції. До речі, на відпочинок вони також взяли і свого 7-місячного малюка Михайла.

Судячи з усього, пара вже прилетіла додому. Однак емоції від відпочинку залишилися ще надовго. Саме такими емоціями і вирішила поділитися Регіна. При цьому телеведуча кокетливо підкреслила, що з відпустки "привезла з собою додаткові бока".

"Ще раз дозволю собі повторитися і написати, як я люблю Грецію, острів Крит і смачну Мусаку (ред. - традиційне блюдо з баклажанів на Балканах і Близькому Сході), яку готують в готелі... З відпустки я привезла не тільки радість, але і додаткові боки, які старанно від'їдала, поглинаючи все, що дають на фуршеті. За моїми сніданками в сторіз ви напевно бачили, що зголодніти мені не давали. Ох, це обжерливість!!!! А ви що найбільше любите робити у готелях: спати/від'їдатися?" –пише Регіна.

Регіна Тодоренко в купальнику (фото: instagram.com/reginatodorenko)

При цьому свій пост Тодоренко супроводила барвистим фото, на якому співачка позує у відкритому купальнику коралового відтінку. При цьому купальник має цікаву блискучу фактуру.

Пляжний образ Реґіни довершує біла смугаста оверсайз сорочка, недбало накинута на плечі. А також сонцезахисні окуляри на ремінці. Волосся зібране в недбалий пучок на маківці. Тодоренко посміхається і дивиться в бік.

Шанувальники Тодоренко також поспішили залишити свої коментарі під її новим фото:

  • "Гаряча матуся"
  • "Яка красуня"
  • "Фігура супер!"
  • "Краса принадність"
  • "Від'їдатися) на те і створені фуршети))"
  • "Регіна, ти дуже класна"
  • "Ти така худа, молодець!! Що робила?"
  • "Всім би такі боки!"
  • "Ідеальна просто"
  • "Шикарна"
  • "Красуня!! Регіна, ти супер"

До речі, до цього Регіна вже показувала деталі цього пляжного образу.

Регіна Тодоренко на відпочинку в Греції (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko

Скріншот поста: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, раніше Тодоренко і Топалов відверто розповіли про сімейне життя. За їх словами, вона дуже бурхлива та емоційна, проте гумор завжди допомагає згладжувати гострі кути.

А до цього Влад Топалов вперше поділився інтимною історією з Італії. Музикант буквально довів шанувальників до сліз своєю щирістю.

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