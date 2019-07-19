"Гаряча матуся": Регіна Тодоренко захопила розкішною фігурою в бікіні

Регіна Тодоренко не дає розслабитися своїм шанувальникам. Телеведуча продовжує засипати багатомільйонну армію підписників фотографіями з весілля, а також весільної подорожі. Нагадаємо, що Влад Топалов і Регіна Тодоренко зіграли пишне весілля 3 липня в італійському місті Сорренто. При цьому зазначимо, що пара була офіційно розписалася ще в жовтні 2018 року. Просто на той момент Регіна була вагітна, і з масштабним святкуванням вирішили не поспішати. Обмежившись лише невеликим святом в колі близьких.

Після гучного весілля в Сорренто Регіна і Влад відлетіли на острів Крит у Греції. До речі, на відпочинок вони також взяли і свого 7-місячного малюка Михайла.

Судячи з усього, пара вже прилетіла додому. Однак емоції від відпочинку залишилися ще надовго. Саме такими емоціями і вирішила поділитися Регіна. При цьому телеведуча кокетливо підкреслила, що з відпустки "привезла з собою додаткові бока".

"Ще раз дозволю собі повторитися і написати, як я люблю Грецію, острів Крит і смачну Мусаку (ред. - традиційне блюдо з баклажанів на Балканах і Близькому Сході), яку готують в готелі... З відпустки я привезла не тільки радість, але і додаткові боки, які старанно від'їдала, поглинаючи все, що дають на фуршеті. За моїми сніданками в сторіз ви напевно бачили, що зголодніти мені не давали. Ох, це обжерливість!!!! А ви що найбільше любите робити у готелях: спати/від'їдатися?" –пише Регіна.

Регіна Тодоренко в купальнику (фото: instagram.com/reginatodorenko)

При цьому свій пост Тодоренко супроводила барвистим фото, на якому співачка позує у відкритому купальнику коралового відтінку. При цьому купальник має цікаву блискучу фактуру.

Пляжний образ Реґіни довершує біла смугаста оверсайз сорочка, недбало накинута на плечі. А також сонцезахисні окуляри на ремінці. Волосся зібране в недбалий пучок на маківці. Тодоренко посміхається і дивиться в бік.

Шанувальники Тодоренко також поспішили залишити свої коментарі під її новим фото:

"Гаряча матуся"

"Яка красуня"

"Фігура супер!"

"Краса принадність"

"Від'їдатися) на те і створені фуршети))"

"Регіна, ти дуже класна"

"Ти така худа, молодець!! Що робила?"

"Всім би такі боки!"

"Ідеальна просто"

"Шикарна"

"Красуня!! Регіна, ти супер"

До речі, до цього Регіна вже показувала деталі цього пляжного образу.

Регіна Тодоренко на відпочинку в Греції (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko

Скріншот поста: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, раніше Тодоренко і Топалов відверто розповіли про сімейне життя. За їх словами, вона дуже бурхлива та емоційна, проте гумор завжди допомагає згладжувати гострі кути.

А до цього Влад Топалов вперше поділився інтимною історією з Італії. Музикант буквально довів шанувальників до сліз своєю щирістю.