Гаряча матуся: напівоголена Джіджі Хадід блищить у відвертій фотосесії

Джіджі Хадід зарекомендувала себе як дуже таємнича матуся. Після того як світові стало відомо про її вагітність, вона ще довго зберігала мовчання, не поспішаючи ділитися кадрами з животиком або розповідати свої враження про новий досвід. Але чим ближче час появи на світ малюка (дитина пари має народитися вже в вересні), тим відвертіше веде себе старша із знаменитих сестер.

Джіджі знялася у відвертій фотосесії (фото: instagram.com/gigihadid)

Так, нещодавно Джіджі поділилася зворушливими кадрами, зробленими під час вагітності. Це був перший раз, коли дівчина показала живіт. І оскільки кадрів у різних вбраннях було зроблено багато, вони все прибувають на Instagram популярної моделі. Причому якщо спочатку Джіджі продемонструвала фото в досить скромних вбраннях, то тепер образи помітно більш відверті.

Модель перестала приховувати животик (фото: instagram.com/gigihadid)

25-річна модель постала практично голою – зелена сукня з шифоновими вставками повністю оголила значних розмірів животик, а також груди майбутньої матусі. На інших фото вона одягла джинси вільного, які змушена була розстебнути, а також кроп-топ. Пізніше знаменитість додала кілька відео з бекстейджа. «33 тижні», – підписала Хадід знакову для неї фотосесію.

«Чудова», «Ти прекрасна», «Ти просто ангел», «Дивовижна матуся», «Це більше, ніж мило», – оцінили зйомку шанувальники Хадід. До речі, Зейн Малік – коханий моделі та батько дитини – як і раніше зберігає мовчання. Хлопець з'являється в рідкісних сторіз своєї дівчини, а сам воліє не розповідати в соціальних мережах.