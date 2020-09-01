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Гаряча матуся: напівоголена Джіджі Хадід блищить у відвертій фотосесії

Автор: Lite

Зірка здивувала своєю відвертістю

Джіджі Хадід зарекомендувала себе як дуже таємнича матуся. Після того як світові стало відомо про її вагітність, вона ще довго зберігала мовчання, не поспішаючи ділитися кадрами з животиком або розповідати свої враження про новий досвід. Але чим ближче час появи на світ малюка (дитина пари має народитися вже в вересні), тим відвертіше веде себе старша із знаменитих сестер.

Джіджі знялася у відвертій фотосесії (фото: instagram.com/gigihadid)

Так, нещодавно Джіджі поділилася зворушливими кадрами, зробленими під час вагітності. Це був перший раз, коли дівчина показала живіт. І оскільки кадрів у різних вбраннях було зроблено багато, вони все прибувають на Instagram популярної моделі. Причому якщо спочатку Джіджі продемонструвала фото в досить скромних вбраннях, то тепер образи помітно більш відверті.

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Модель перестала приховувати животик (фото: instagram.com/gigihadid)

25-річна модель постала практично голою – зелена сукня з шифоновими вставками повністю оголила значних розмірів животик, а також груди майбутньої матусі. На інших фото вона одягла джинси вільного, які змушена була розстебнути, а також кроп-топ. Пізніше знаменитість додала кілька відео з бекстейджа. «33 тижні», – підписала Хадід знакову для неї фотосесію.

«Чудова», «Ти прекрасна», «Ти просто ангел», «Дивовижна матуся», «Це більше, ніж мило», – оцінили зйомку шанувальники Хадід. До речі, Зейн Малік – коханий моделі та батько дитини – як і раніше зберігає мовчання. Хлопець з'являється в рідкісних сторіз своєї дівчини, а сам воліє не розповідати в соціальних мережах.

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