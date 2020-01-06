Гаряча матуся: Єва Лонгорія показала точену фігуру в міні-бікіні

Єва Лонгорія - одна з найпопулярніших в світі актрис, яка останнім часом заслужила звання ідеальної мами. Вона ні на крок не відпускає від себе однорічного малюка Санті, беручи його з собою в численні поїздки, на робочі зйомки і, зрозуміло, на відпочинок. Не так давно 44-річна актриса вирушила до океану, звідки радує шанувальників жаркими каждрамі у відвертих купальниках.

Нове фото Єви (фото: instagram.com/evalongoria)

Повне фото Єви можна подивитися тут.

Кілька годин тому на сторінці Лонгорії з'явилося нове фото - зірка позує разом з сином, виконуючи веселий танець з малюком. На Єві надітий лише купальник в дрібну чорно-білу клітинку з рюшами на грудях, в мокрому волоссі - сонцезахисні окуляри, а ні лиці - мінімум косметики. А тому точене підтягнуте тіло 44-річної знаменитості і її молодий вигляд знову стали предметом обговорень і захоплень численних шанувальників.

Єва порадувала розкішною фігурою (фото: instagram.com/evalongoria)

Сантьяго любляча мама одягла в темно-сині шорти і футболку з помаранчевими рукавами, а завершила пляжний образ маленького модника крислата панама. «Неділя - час веселощів! Танцюємо день безперервно з цим малим», - написала Єва під загальним з сином знімком.

За час відпочинку Єва також встигла приміряти і інші моделі купальників, отримавши масу компліментів за своє розкішне тіло від фоловерів. Не змогла втриматися і давня подруга Лонгорії - Вікторія Бекхем. «Ти виглядаєш просто приголомшливо!», - написала вона під фото в білому злитому купальнику. Що ж, Єва гідна захоплення!

Актриса відмінно відпочила в компанії подруг (фото: instagram.com/evalongoria)

До слова, відпустка знаменитої актриси вже добігла кінця, а фото вона опублікувала в легкій ностальгії по ній. Кілька днів, проведених в жаркій країні, явно пішли Єві на користь, зробивши її ще більше сяючою і готовою до нових проектів. У 2020-му вона пообіцяла порадувати шанувальників не одним фільмом. В одному з них вона планує виступити продюсером.