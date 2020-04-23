Гаряча матуся: Ешлі Грем похвалилася апетитними формами в відвертому купальнику

Ешлі Грем не залишилася осторонь від свята, який об'єднав всю інтернет-спільноту – Дня Землі. Так, 32-річна модель і молода мама показала ролик, знятий на фоні мальовничої природи. У відео Ешлі пливе на sup-дошці, демонструючи розкішні види.

«Відчуваю себе ще більш вдячною за природу в ці дні. Я думаю, ми всі дізналися, наскільки потужним може бути свіже повітря і сонце за останні кілька тижнів! Це знято в поїздці, яку я провела з мамою в останній День матері відразу після того, як я дізналася, що вагітна. Всім щасливого Дня Землі! Давайте всі робити свою справу і любити маму, щоб наші діти та їхні діти могли насолодитися цією прекрасною планетою!», – написала пишнотіла красуня.

Архівне відео Ешлі (відео: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі позує у відвертому чорному купальнику з рожевими плетіннями на спині і капелюшку. А тому, крім пейзажів, вона показала свої пишні форми. Фолловери оцінили лук «гарячої матусі» на «відмінно», засипавши її приємними словами і комментриями. Потрібно відзначити, що Грем, яка завжди стежить за своїм тілом, виглядає підтягнутою і стрункою.

До речі, фанати зірки стали питати, звідки такий незвичайний купальник. Ешлі із задоволенням відповіла, що виріб – з її власної лінії, яку модель запустила вже давно. Фішка бренду – універсальність і оригінальний крій. Купальники розраховані на дівчат всіх комплекцій, а тому тут легко знайдеться модель на будь-який смак.

Ешлі в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Також Ешлі продемонструвала пару фото, де постала в стильному смугастому костюмі: широких штанях і довгому пальто. Скоріше за все, красуня занудьгувала за професійною діяльностю. Вона позує на тлі сонця, прийнявши модельну позу. Образ Ешлі доповнила пучком і сонцезахисними окулярами. Вийшло стильно і ненав'язливо. Беремо на озброєння образ молодої матусі!