Гаряча красуня: Настя Каменських в білизні похвалилася сімейним рекордом

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Відео-визнання Потапа оцінили мільйони людей

Настя Каменських і Потап тепер діляться з шанувальниками буквально кожним своїм кроком. Нагадаємо, що 23 травня у зіркової пари відбулося довгоочікуване весілля, за яким спостерігали буквально всі українські ЗМІ. Через день після гучного свята Потап і Настя вирушили у весільну подорож. Пара насолоджувалася казковим відпочинком у місті Кемер, Туреччина. Цікаво, що в медовий місяць із зоряною парою також вирушили дві подруги Каминеских, серед яких – дружина соліста групи "Время и Стекло" Анна Завгородня. Настя і Аня давно дружать одна з одною.

І ось нещодавно пара повернулася додому. Відпочили вони 7 днів. Зате все одно не перестали тішити шанувальників різними фото і відео – тепер вже сімейними. Приміром, нещодавно Потап і Настя показали, як відпочивали зі своєю собачкою на прізвисько Мімі. Потап плавав у басейні, Настя знімала. А пізніше пара зробила кумедне фото поруч зі скульптурою червоного ведмедя, яка була встановлена на їх весіллі.

А тепер Потап і Настя порадували новими постами. Пара поділилася важливим рекордом. Тепер вже можна сказати сімейним. Так, кліп на пісню Потапа "Константа" зібрав понад 4 млн переглядів. При цьому кліп був опублікований 22 травня. Зазначимо, що "Константа" – це пісня і кліп-визнання Потапа в любові до Каменських.

Потап - Константа

В честь такої події Настя поділилася спокусливим фото, зробленим під час зйомок кліпу.

Ніжна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

На фото Настя позує в білосніжнійілизні і атласному халаті. Кучеряве волосся розпущене, а макіяж зроблений з акцентом на максимальну природність.

Співачка супроводила фото лише хештегом #константа і смайликом-сердечком. А також відмітила Потапа.

Потап також похвалився рекордом: "4 мільйона переглядів, так швидко. Спасибі Насті Каменських і всім вам за любов".

Шанувальники Каменських поспішили засипати її захопленими коментарями:

Настя, ти красуня!

Дуже красива!

Така ніжна!

Ви дуже красива і счасливая)

Шикарна)

Оооо, ну просто вау!

Ви чарівна ніжність!!!

Вся така в білому)

Офігенна!

Нагадаємо, раніше Потап і Настя Каменських розбурхали мережу пристрасними обіймами. Пара тоді розслаблялася на яхті.