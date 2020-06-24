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Гаряча блондинка: Емілі Ратаковскі шокувала мережу кардинальною зміною образу

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.06.2020 - 13:34
Гаряча блондинка: Емілі Ратаковскі шокувала мережу кардинальною зміною образу
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Дівчина стала блондинкою

Емілі Ратаковскі дала новий привід поговорити про себе. Дівчина кардинально змінила стиль, змінивши шоколадний відтінок на золотистий. Процес перетворення в блондинку вона показала у себе в сториз. А в записі опублікувала цілу серію у «світлому» іміджі. По всій видимості, сама зірка не може нарадуватися своєму стилю. «Перший день як блоднинки», – написала щаслива власниця нової зачіски.

Гаряча блондинка: Емілі Ратаковскі шокувала мережу кардинальною зміною образуГаряча блондинка: Емілі Ратаковскі шокувала мережу кардинальною зміною образу

Новий образ припав до душі не всім (фото: instagram.com/emrata)

Щоб найкращим чином представити шанувальникам нову зачіску, вона вирішила зробити фотосесію у своєму звичному гарячому стилі. Дівчина позує в чорному купальнику, який ледь прикриває її спокусливі форми. Виглядає вона, як завжди, прекрасно. Тим не менш, думки щодо нового образу зірки виявилися неоднозначними. Так, багато відзначили, що їй більше йде темний відтінок волосся. В той же час були і ті, хто оцінив блондинистий образ на всі сто.

Емілі приголомшила мережу (відео: instagram.com/emrata)

  • Це жахливо
  • Я люблю це!
  • Ні!
  • Це дуже дивно, мені здається, це вібрації Алексіс Рен
  • Прекрасна
  • Мій Бог! Так ідеально!
  • Набагато гарячіша, ніж брюнетка! Змушує твої очі світитися
  • Я блондинка і люблю блондинок. Але ти мені більше подобаєшся брюнеткою
  • Окей, але брюнетка набагато гаряче
  • Мені подобається. Блонді
  • Я навіть більше тебе полюбив
  • Поверни назад!
  • О боже
  • Ніііі

Гаряча блондинка: Емілі Ратаковскі шокувала мережу кардинальною зміною образуГаряча блондинка: Емілі Ратаковскі шокувала мережу кардинальною зміною образуГаряча блондинка: Емілі Ратаковскі шокувала мережу кардинальною зміною образу

Гаряча блондинка: Емілі Ратаковскі шокувала мережу кардинальною зміною образу

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/emrata)

    Нагадаємо, нещодавно Емілі заінтригувала анонсом нової зйомки. По всій видимості, дівчина готує чергову колекцію одягу. На знімку Емілі постала в променях сонячного світла, та ще з темним відтінком волосся. У крихітному бікіні, в золотистих босоніжки на шпильках, з яскравим макіяжем і розкішною укладанням, вона виглядала неймовірно спокусливо. Що ж, зйомка буде дійсно спекотною!

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    Автор: Lite

    Теги Новини України модельЭмили Ратаковски
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