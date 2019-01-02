З гірки у вечірніх сукнях: сімейство Кардашьян вразило мережу зимовими забавами

Фото: Кім Кардашьян і Дженніфер Лопес (instagram.com/kimkardashian)

Галаслива різдвяна вечірка в будинку Кардашьян-Дженнер запам'ятається її гостям надовго

Шанувальники зоряного сімейства ще довго зможуть в деталях розглянути як проходив захід самої знаменитої Instagram-сім'ї.

Кім Кардашьян, зірка реаліті-шоу про свою родину, бізнесвумен і молода мама продовжує ділитися в соцмережах фото зі святкування Різдва у своєму домі, на яке вона зібрала голлівудських зірок і селебріті. У їх числі опинилися Дженніфер Лопес з коханим Алексом Родрігесом, Періс Хілтон, співак Джон Ледженд і багато інших.

Фото: Світські левиці, як діти з азартом каталися на санках (instagram.com/kimkardashian)

Грандіозна вечірка проходила в резиденції Кім і Каньє в Калабасасе, штат Лос-Анджелес. Оскільки в цьому американському штаті не буває снігу, то всю дворову територію і дерева прикрасили великою кількістю штучного снігу, розпорошеного з гармати.

Фото: Спеціально для різдвяної вечірки Кардашьян була створена гірка зі штучного снігу (instagram.com/kimkardashian)

Різдво, на відмінність від Новго року в Америці святкують з розмахом, тому сімейство влаштувало традиційну вечірку, на яку, крім родичів, запросили багато зіркових друзів.



Скріншот: Кендалл Дженнер з задоволенням прокотилася на ледянке (instagram.com/kimkardashian)

Головною розвагою вечора стала величезна крижана гірка, яка була залита прямо у дворі маєтку. Зимова забав атут же зацікавила всіх гостей заходу, на санках по черзі скотилися Кім Кардашьян з Періс Хілтон, Каньє Вест, Кортні Дженнер і Кендалл Дженнер і інші гості вечірки.

Скріншот: Гості і господарі вечірки з задоволенням віддалися зимовим забавам (instagram.com/kimkardashian)

Ні трохи не сумніваючись, зробили вони це прямо у відвертих вечірніх сукнях і не знімаючи туфель на підборах.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що американська зірка Кім Кардашьян порадувала шанувальників різдвяною фотосесією разом з чоловіком і дітьми.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашьян зачарувала шанувальників різдвяним сімейним фото, на якому зображені всі члени сімейства Кардашьян-Дженнер з дітьми.

Також, Кім Кардашьян записала наочний відео-урок по створенню святкового макіяжу.

Нестаріючі актриси Голлівуду (фото: РБК-Україна)