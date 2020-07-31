Горіли очі: переможниця Холостяк-10 похвалилася вражаючими досягненнями

Даша Ульянова (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Даша показала медалі та нагороди за спортивні досягнення

Переможниця Холостяк-10 Даша Ульянова може похвалитися завидною гнучкістю і стрункістю. За плечима у дівчини – багате спортивне минуле, про яке вона охоче розповідає шанувальника. Спорт навчив красуню бути зібраною і дисциплінованою, а також наполегливо йти до своєї мети.

Екс-обраниця Макса Михайлюка опублікувала ефектне фото в образі жінки-кішки в латексному чорному костюмі, рукавичках, оригінальних сонячних окулярах і з великими сережками, а також показала свої численні нагороди, які зберігаються у неї вдома в Кривому Розі.

Даша Ульянова показала свої численні медалі (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"Поїздка додому сколихнула багато спогади. Хочу поділитися з вами моєю колекцією медалей - тут і Чемпіонати України, та міжнародні турніри та різні змагання. Що давалося легко, але до більшості нагород - лежав складний шлях. У всякому разі, так було у мене. Я завжди переживала, довго готувалася, дуже хотіла показати хороший результат, щоб пишалися батьки, друзі, тренер ... А ще я завжди уявляла, що на змагання прийде хлопчик, який мені тоді подобався і побачить, яка Дашуха молодець, як класно виступила. Звичайно, з мінусів - спорт забирає дуже багато часу. Хоча, кого я обманюю... Художня гімнастика забрала весь мій час. Але! Спорт дисциплінує, спорт загартовує, спорт окрилює - це чиста правда. Як горіли у мене очі в 16 років, коли я виграла найскладніший в моєму житті - Чемпіонат України з художньої гімнастики! А ще спорт вчить ставити цілі та впевнено йти до їх досягнення", - написала мотивуючий пост Даша.

Нагадаємо, що раніше переможниця Холостяк-10 поділилася своїми фото, зробленими ще до пластики губ.