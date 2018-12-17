"Гордість": переможниця Холостяк 5 виграла міжнародний конкурс краси (фото)

Марина Кищук (фото: instagram.com/marina.kishchuk)

Марина Кіщук отримала корону на міжнародному конкурсі Super Model Universe 2018

Переможниця шоу "Холостяк-5", 27-річна українка Марина Кіщук виграла престижний міжнародний конкурс краси серед моделей "Super Model Universe 2018", який відбувся 14 грудня на Філіппінах.

Своїми переживаннями та емоціями дівчина поділилася в Instagram. Модель зазначила, що її переповнює гордість, адже це був її перший конкурс такого рівня.

"Україна, ми перемогли! Друзі мої! Це така гордість, шалений адреналін, неймовірні відчуття! Я віддалася цьому конкурсу повністю, всі бачили підготовку! Він мені дуже потрібен, щоб усвідомити свої можливості і як би я не намагалася робити вигляд, що не переживаю, в голові таке коъться!" - зізналася щаслива переможниця.

Марина Кищук (фото: instagram.com/marina.kishchuk)

Марина зазначила,що хвилювання на сцені досягло піку після того, як були названі імена двох віце-міс. Крім того, вона переживала через відсутнысть модельного досвіду, адже її конкурентки могли похвалитися досягеннями на світових подіумах.

"Перебуваючи тут я дуже старалася, але бачили б ви, як Євгенія М'яких (представниця від Росії – прим. ред.) крокує по подіуму з 10-річним досвідом у Мілані, ще й своїми нескінченними ногами, я зрозуміла, що конкуренція тут ще та. І коли на сцені залишилася тільки я, Росія та Філіппіни ситуація була дуже напружена", - пригадує українка.

"Вийшла Росія і отримала "віце", ми залишилися удвох з філіппінкою. Коли ведучі читали назва титулу, я нічого не зрозуміла і не почула, побачила, що її всі вітають, зал просто зійшов з розуму, а я стою: одна, без титулу, без корони, без стрічки, без надії не розплакатися, в розкішній 10-кілограмовій сукні ручної роботи і вінку здивована, що я зробила не так? Розумію, що на таких конкурсах немає однозначних критеріїв, але все ж стало так прикро, що хотілося розридатися і втекти, але в цьому платті розридатися не красиво, втекти неможливо. От і стою", - ділилася своїми переживаннями вона.

Марина Кищук (фото: instagram.com/marina.kishchuk)

Кіщук довго не могла повірити своєму щастю, коли пведучі виголосили назву її країни, свою перемогу в повній мірі вона усвідомила вже в літаку, повертаючись в рідну Україну.

"Члени журі дістають найбільшу корону і називають "Uuuuukraine". Це шок, я вірила в себе, вірила в свої сили, гідно представляла країну, але усвідомлення того, що у мене все вийшло, що мене оцінили, що нічого не куплено і немає домовленостей, що я дійсно модель, яку оцінили на світовому рівні... Доходило довго. У літаку Себу-Маніла, нервово доїдаючи все на своєму шляху, я вже плакала від щастя", - зазначила Марина.

Super Model Universe 2018 (фото: instagram.com/marina.kishchuk)

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