"Гордість бере": Леся Нікітюк в сукні "жриці" викликала захоплення у шанувальників

Нікітюк продовжує показувати свої "міні-образи"
Леся Нікітюк продовжує засипати шанувальників фотографіями в яскравих образах. Відзначимо, що на даний момент активно проходять зйомки нових випусків популярного розважального шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі". Вже кілька сезонів незмінною ведучою проекту є Леся Нікітюк, а її співведучий – шоу-мен Сергій Притула. Кожен раз зйомки проекту – це відмінний привід для Нікітюк балувати свою мільйонну армію підписників яскравими образами, в яких вона з'являється на зйомках. А так як зйомки проходять кожен день, то й образів більш, ніж достатньо.
Так, на своїй instagram-сторінці телеведуча показала нове фото. На знімку Леся Нікітюк позує в міні-сукні. До речі, міні – улюблена довжина ведучої. Леся те й діло блищить довгими ніжками в ультра коротких шортах, спідницях і сукнях. Зйомки в шоу – не виняток.
Синя сукня відкриває не тільки ніжки, але і плечі ведучої. Однак головна його родзинка – насичений принт. На сукні бачимо і трендові анімалістичні мотиви, і золоті "монархічні" візерунки. Вийшло, як кажуть, "дорого-багато".
Судячи з підпису до фото, швидше за все, зйомки нового сезону підійшли до кінця. І Леся закликає шанувальників дивитися нові випуски.
"Це буде ще один кльовий сезон, чекаєм на наш шановний шоу-бізнес... в павільйоні! Зразу кажу - дєнєг Нєт", - пише Нікітюк.
Струнка Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники Леся поспішили засипати її захопленими коментарями:
Також відзначимо, що до цього Леся показувала масу образів з улюбленою довжиною – міні
Струнка Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками в незвичайному платті-футболці. Шанувальники телеведучої підкреслили, що вона дуже схудла.
Також до цього ведуча ввела новий стильний тренд - Нікітюк здивувала несподіваним образом з сорочкою і короткими шортиками.