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"Гордість бере": Леся Нікітюк в сукні "жриці" викликала захоплення у шанувальників

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.06.2019 - 10:26
"Гордість бере": Леся Нікітюк в сукні "жриці" викликала захоплення у шанувальників
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк продовжує показувати свої "міні-образи"

Леся Нікітюк продовжує засипати шанувальників фотографіями в яскравих образах. Відзначимо, що на даний момент активно проходять зйомки нових випусків популярного розважального шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі". Вже кілька сезонів незмінною ведучою проекту є Леся Нікітюк, а її співведучий – шоу-мен Сергій Притула. Кожен раз зйомки проекту – це відмінний привід для Нікітюк балувати свою мільйонну армію підписників яскравими образами, в яких вона з'являється на зйомках. А так як зйомки проходять кожен день, то й образів більш, ніж достатньо.

Так, на своїй instagram-сторінці телеведуча показала нове фото. На знімку Леся Нікітюк позує в міні-сукні. До речі, міні – улюблена довжина ведучої. Леся те й діло блищить довгими ніжками в ультра коротких шортах, спідницях і сукнях. Зйомки в шоу – не виняток.

Синя сукня відкриває не тільки ніжки, але і плечі ведучої. Однак головна його родзинка – насичений принт. На сукні бачимо і трендові анімалістичні мотиви, і золоті "монархічні" візерунки. Вийшло, як кажуть, "дорого-багато".

Судячи з підпису до фото, швидше за все, зйомки нового сезону підійшли до кінця. І Леся закликає шанувальників дивитися нові випуски.

"Це буде ще один кльовий сезон, чекаєм на наш шановний шоу-бізнес... в павільйоні! Зразу кажу - дєнєг Нєт", - пише Нікітюк.

Струнка Леся Нікітюк

Струнка Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Леся поспішили засипати її захопленими коментарями:

  • "Жриця!"
  • "Ще не бачила такої красивої сукні, дуже гарна)"
  • "На Гюрем схожа))"
  • "Як казав Серьожка на Марічку: Богіня"
  • "Гордість бере за наших українських красунь!"
  • "Дуже красиво в цьому платті!"
  • "Versace?"
  • "Королева світу"
  • "Дуже красива Ви і класна сукня на Вас"
  • "Леся, класний образ"
  • "Вам дуже йде! Дякую за гарні фото"
  • "Ой, яке гарне плаття, воно тобі до лиця"
  • "Дуже красива!"

Також відзначимо, що до цього Леся показувала масу образів з улюбленою довжиною – міні

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

&quot;Гордість бере&quot;: Леся Нікітюк в сукні &quot;жриці&quot; викликала захоплення у шанувальників

&quot;Гордість бере&quot;: Леся Нікітюк в сукні &quot;жриці&quot; викликала захоплення у шанувальників

Струнка Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками в незвичайному платті-футболці. Шанувальники телеведучої підкреслили, що вона дуже схудла.

Також до цього ведуча ввела новий стильний тренд - Нікітюк здивувала несподіваним образом з сорочкою і короткими шортиками.

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Новини України Леся Нікітюктелеведущая
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