Горбунов освоїв несподівану професію і влаштував Осадчій в мікрошортах романтику на воді

Юрій Горбунов і Катя Оадчая обожнюють подорожувати. Причому як по суші, так і по воді. Поки за кордон вони виїхати не можуть, пара насолоджується місцевими українськими краєвидами, а щоб робити це було простіше і приємніше ведучий освоїв нову професію – шкіпер. Тепер він готовий підкорювати річки та водні простори разом з коханою.

На фото з профілі Instagram Юрій позує за штурвалом яхти і повідомив, що може похвалитися новим досягненням – він став дипломованим шкіпером. На шоумені – біла сорочка і темні шорти, на голові – кепка, а кермо він міцно тримає руками в спеціальних яхтових рукавичках.

"Опановувати нову справу завжди не просто, але попереду моря і океани і бороздити буду їх вже як дипломованй шкіпер", - зізнався ведучий.

Фото: Юрій Горбунов став шкіпером і повів яхту (instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники прийшли в захват від такої несподіваної новини та побажали новоспеченому яхтсменові удачі і попутного вітру.

До речі, підтримати коханого, а заодно і покататися з ним вирішила Катя Осадча. Щасливі фото пари вона розмістила на своїй сторінці в instagram.

Так, вона показала фото чоловіка, який впевнено тримає в руках штурвал і з гордістю підписала знімок: "Моя стихія! На Дніпрі чудово! Юрій Горбунов мій майбутній капітан".

Фото: Осадча показала Горбунова за штурвалом яхти (instagram.com/kosadcha)

Також Катя не упустила можливості попозувати на яхті в джинсових коротких шортах і легкій небесно-блакитній сорочці, стоячи босоніж на палубі, а також похвалилася нескінченними стрункими ніжками.

Фото: Осадча засветла довгі ніжки під час прогулянки по Дніпру (instagram.com/kosadcha)

До речі, під фото майбутнього каптана підтримали друзі сім'ї – зіркова пара Потап і Настя Каменських. "Шкіпер!" - підписав фотосет на яхті репер, а співачка залишила смайл-сердечко. Підписники ведучої приєдналися до привітань.

Фото супер! Приємного відпочинку!

Ну, з таким капітаном Катю можна не тільки по Дніпру

Дуже класно

Капітан серйозний!

Шикарна

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча показала рідкісне фото зі своїми батьками з особливого приводу.