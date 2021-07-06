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Голий чоловік і невдалий політ піджака: виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend пройшов з конфузами

Автор: Анна Шиканова

Тіна Кароль виступила на Atlas Weekend 5 липня і повеселила публіку двома конфузами. Її виступ тривав майже цілу годину і в шоу були присутні екстрим-трюки на мотоциклах, а також жива змія.

Відео виступу Тіни Кароль розмістили на YouTube- каналі артистки.

На сцену Тіна Кароль виїхала на мотоциклі в чорному костюмі та в незвичайній позі – задом до керма, а ноги поставила на плечі водія, який був у шоломі.

А потім проїхала по сцені стоячи ногами на байку. Варто відзначити, що артистка була на підборах, а водій потім показував трюки, але вже без зірки.

Свою композицію "Ніжно" артистка виконала зі змією на плечах. Цей пітон вже знайомий шанувальникам - раніше Кароль показувала його на відео в Instagram.

Шикарний концерт Тіни Кароль не обійшовся без конфузів. Перед виступом на сцену пробрався невідомий чоловік, який був абсолютно голим. Він встав на одне коліно і почав дуже голосно кричати та посилати повітряні поцілунки в бік виходу артистів. Охорона швидко прибрала шанувальника.

Скриншот

Другий конфуз стався з самою артисткою. Під час концерту вона зняла свій піджак і вирішила кинути його на сцену. Однак траєкторію вона не розрахувала і піджак приземлився на голову одного з танцюристів. Варто відзначити, що артистка не розгубилася і спокійно продовжила свій виступ.

Виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Тіна Кароль влаштувала сексуальні танці на роликах в ліфті.

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фестивальТіна Карольконфуз