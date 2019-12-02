З голими плечима і в незвичайних джинсах: Лілія Подкопаєва підкорила стильним повсякденним луком

Лілія Подкопаєва нещодавно перший раз офіційно вийшла у світ після пологів. Разом зі своїм коханим Ігорем Дубінським вона відвідала "Ніч Химер" в рамках церемонії нагородження від програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна". Для своєї ефектної появи на людах гімнастка вибрала вишукане чорне атласне плаття з великим декольте. Спортсменка зізнається, що прилетіла до Києва лише на п'ять днів, адже з США її чекає маленька донечка, яка знаходиться на грудному вигодовуванні. Поїздкиа в Україну для Лілії виявилася продуктивною. Крім світських виходів, вона встигла зустрітися з подругами.

На сторінці Олімпійської чемпіонки в Instagram опубліковані фото, на яких вона показала свій повсякденний обрааз і засвітила струнку фігурку. На кадрах Лілія позує разом з подругою, бізнесвуман Наталкою Діденко.

На Лілії – чорний затишний светр в коміром-хомутом і вирізами на плечах, а також оригінальні джинси скінні. Штани скроєні з двох частин: зверху – класичного джинсовго забарвлення індиго, а трохи вище колін і до низу – чорна тканина створює ефект високих ботфортів.

Фото: Лілія Подкопаєва з подругою (instagram.com/podkopayeva_official)

Лілія вирішила не робити макіяж, а її зовнішньому вигляду можна тільки позаздрити – гімнастка виглядає свіжо і молодо, а посмішка не сходить з її обличчя.

Фото: Лілія Подкопаєва з подругою (instagram.com/podkopayeva_official)

До речі, в інтерв'ю Каті Осадчій Лілія розсекретила ім'я молодшої доньки – дівчинку назвали Евеліною. Гімнастка зізналася, що повернутися у форму після пологів їй було легко, а за вагітність вона набрала всього 9 кіло.