Запаморочливе ранок Каменських позувала для фото вниз головою

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменських займається спортом для підтримки тіла у формі. Щоб урізноманітнити тренування Настя вирішила зробити оригінальний знімок

У знаменитої української співачки Насті Каменських, яка, між іншим, збирається приборкувати крокодилів на сцені, видався незвичайний ранок. Після нього вона порадувала своїх шанувальником фото, де позує вниз головою. Знімок був опублікований в Instagram-акаунті Насті.

Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)

Зірка вирушила підкорювати Латинську Америку і поки їй це вдається з легкістю, але навіть після сотень яскравих вечірок та "дефіле" по червоним доріжкам українська красуня не забуває раненько встати і відправитися в спортзал для підтримки тіла.

Щоб тренування не проходила нудно, Каменських вирішила зробити оригінальне фото і їй це вдалося. В кадрі Настя позує догори дригом в компанії свого вірного супутника Потапа і тренера, в цей же самий час вона кривляється, зображуючи губами "качечку".

А до ефектної фотографії, на якій вона в прекрасній спортивній формі, знаменитість додала лаконічний коментар: "Улюблене спортивне ранок".

Під фотографією фолловери похвалили свого кумира за пропаганду спорту.

Нагадаємо, Настю Каменських помітили в обіймах відомого співака. Виконавиця, яка нещодавно вирушила на вручення премії Latin Grammy 2018 в Лас-Вегас, США, з'явилася на знімку з відомим пуерторіканського співаком Осуной (Ozuna).

До цього Каменських приголомшила шанувальників яскравим вбранням.

До речі, Настя Каменських стала номінанткою музичної премії M1 Music Awards 2018 в декількох категоріях, включаючи "Співачку року".

Відео: РБК-Україна