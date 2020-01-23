Голос країни 10: топ-5 цікавих фактів про вокальне шоу

На каналі «1+1» стартував ювілейний сезон вокального шоу Голос країни-10. За цей час проект відкрив тисячі потужних голосів та неординарних тембрів, запалив десятки зірок та поєднав серця багатьох пар. Ми зібрали цікаві факти про найпопулярніше вокальне шоу України.

Цікаві факти про шоу Голос країни 10

№1 Голос країни - українська адаптація шоу TheVoice, створеного у Нідерландах. Україна стала другою країною, яка отримала право на формат. Сьогодні у світі понад 20 країн придбали права на реалізацію шоу, та попри це саме українська версія визнана представниками формату однією з найкращих адаптацій шоу TheVoicе у світі. Кожен випуск по ТБ дивляться понад 5 млн глядачів, а офіційний YouTube канал шоу отримав золоту кнопку та має понад 2 млн підписників.

До речі, відео учасниці першого епізоду Ольги Мельник, яка на сліпих прослуховуваннях ювілейного сезону виконала пісню «Lovely», на YouTube протягом доби зібрало понад 480 тисяч переглядів, а виступ учасника Даніеля Салема потрапив до вкладки Тренди.

Ольга Мельник - "Lovely" – вибір наосліп – Голос країни 10 сезон

№2 За десять сезонів шоу майже 100 000 охочих звернулися до організаторів, аби заспівати на головній вокальній сцені країни. А на етапах сліпих прослуховувань перед тренерами за весь час виступили понад 1 500 учасників.

№3 У пошуках голосу команда проекту проїхала майже 80 000 км – відстань, що дорівнює подвійній довжині екватору нашої планети.

№4 Традиційно зйомки вокального шоу відбуваються у павільйоні ВДНГ у Києві, який напередодні облаштовують відповідно до концепції шоу. За 10 сезонів команда витратила загалом 365 днів лише на монтаж і демонтаж сцени, декорацій та інших конструкцій у павільйоні. Загальна вага усіх декорацій складає майже 150 тонн. А найважча декорація - рука з мікрофоном важить понад 350 кг.

№5 За репертуар на Голосі країни відповідає музичний продюсер та композитор Руслан Квінта. На проекті звучать популярні українські та світові хіти, а старі пісні часто отримують нове звучання та незвичне аранжування. Цікаво, що найчастіше на шоу лунала пісня «Верше», яку учасники виконували 8 разів. Зокрема, одними з найяскравіших були виконання Іларії у другому сезоні, Костянтина Дмитрієва у шостому сезоні та Анни Кукси у сьомому сезоні.

Костянтин Дмитрієв "Верше" - прямий ефір - Голос країни 6 сезон

Нагадаємо, у десятому сезоні Голосу країни вперше у суддівських кріслах одразу 5 тренерів: рекордсменка за кількістю перемог у шоу - Тіна Кароль, минулорічний тренер-переможець - Дан Балан, мультиартист - MONATIK та ПТП і NK, які змагатимуться за найталановитіших учасників разом у подвійному кріслі. Кому дістанеться омріяний кубок переможця десятого сезону одного з найуспішніших проектів телеканалу «1+1» ми дізнаємось незабаром.

Дивіться ювілейний сезон вокального шоу Голос країни-10 щонеділі о 21:00 на каналі «1+1».